Συνεχίζεται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εξέταση του δικαστικού πραγματογνώμονα στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο πραγματογνώμονας είναι ο τρίτος μόλις μάρτυρας που καταθέτει στη συγκεκριμένη υπόθεση μετά από 14 συνεδριάσεις ενώ στη συνέχεια αναμένεται η κατάθεση του δεύτερου δικαστικού πραγματογνώμονα που συμμετείχε μαζί με τον συνάδελφο του στη σύνταξη του πορίσματος για τα αίτια της σύγκρουσης και της φωτιάς στην κύρια δικογραφία για τα Τέμπη.

Θυμίζουμε πως αντικείμενο της δίκης είναι η μη προσκόμιση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης την 28η Φεβρουαρίου και η επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023, σύμφωνα με το larissanet.

Κατηγορούμενοι είναι ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Στην προηγούμενη συνεδρίαση ο πραγματογνώμονας κατέθεσε μεταξύ άλλων πως ζήτησαν στις 16 Μαρτίου του 2023 ένα βίντεο από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και ένα από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό των Νέων Πόρων για το χρονικό διάστημα 22.00-24.00 διευκρινίζοντας πως αυτό που τους ενδιέφερε εκείνη την στιγμή ήταν περισσότερο το βίντεο από τον Σταθμό της Λάρισας για να υπολογίσουν την ταχύτητα της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Για την εμπορική τόνισε πως γνώριζαν ήδη τα πάντα και ζήτησαν βίντεο από τη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία για λόγους «ισονομίας».

Η εξέταση του μάρτυρα σήμερα συνεχίζεται με τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας μερικοί εκ των οποίων στην προηγούμενη συνεδρίαση υπέβαλαν αιτήματα στο δικαστήριο όπως την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του εφέτη ανακριτή και της γραμματέως του για να ελεγχθεί τυχόν επικοινωνία που είχαν με τους κατηγορούμενους και η παράδοση των πειστηρίων όπως καταγραφικά και σκληροί δίσκοι που κατασχέθηκαν από τα γραφεία της Interstar μετά την παράδοση στον εφέτη ανακριτή των τριών βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της εταιρίας, κ. Βασίλη Καπερνάρο.

Τα συγκεκριμένα βίντεο είχαν παραδοθεί στον εφέτη ανακριτή στις αρχές Φεβρουαρίου του 2025 ωστόσο στην προηγουμένη συνεδρίαση ο δικηγόρος και πατέρας της 19χρονης Μάρθης Αντώνης Ψαρόπουλος επικαλέστηκε δημόσια συνομιλία στο X όπου δημοσιογράφος αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα βίντεο ήταν σε γνώση της κυβέρνησης και του ανακριτή από τον Νοέμβριο του 2024.