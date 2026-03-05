Οι Ατλάντα Χοκς επικράτησαν με άνεση των Μιλγουόκι Μπακς με σκορ 131-113, σε ένα παιχνίδι όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε να κρατήσει ανταγωνιστική την ομάδα του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι Χοκς πέρασαν εντυπωσιακά από το Μιλγουόκι, κυριαρχώντας απέναντι στα «ελάφια». Οι Μπακς έχασαν την ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά από την Ατλάντα, που βρίσκεται στη 10η θέση της Ανατολής, και να παραμείνουν σε επαφή με τη ζώνη των play-in, καθώς δεν κατάφεραν να φανούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στο 26-35 και την 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, ενώ οι Ατλάντα Χοκς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 32-31, διατηρώντας τη 10η θέση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 26 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα συμμετοχής, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα. Από πλευράς Μπακς, ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Για τους νικητές, ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ σημείωσε 23 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Ονιέκα Οκόνγκου και Τζέιλεν Τζόνσον, οι οποίοι πέτυχαν 21 και 20 πόντους αντίστοιχα.