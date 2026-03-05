Γενικεύεται η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, με τις πολεμικές επιχειρήσεις να κλιμακώνονται σε πολλαπλά μέτωπα για έκτη μέρα. Drones που έφτασαν από την κατεύθυνση του Ιράν έπεσαν στην περιοχή του αεροδρομίου στη Ναχιτσεβάν στο Αζερμπαϊτζάν την Πέμπτη, σύμφωνα με πηγή κοντά στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν που μίλησε στο Reuters.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν βρίσκεται περίπου 10 χλμ. από τα σύνορα με το Ιράν.

IRAN ATTACKS AZERBAIJAN'S NAKHCHIVAN AIRPORT, VIDEO SHOWS EXPLOSION.pic.twitter.com/yfOaSEPGA7 — NewsWire (@NewsWire_US) March 5, 2026

Δύο πολίτες τραυματίστηκαν από επίθεση στο Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν. «Ένα drone χτύπησε το κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, ενώ ένα άλλο drone έπεσε κοντά σε σχολικό κτίριο στο χωριό Σακαραμπάντ», αναφέρει το υπουργείο.

WATCH: Iranian Shahed-136 kamikaze drone visible on Nakhchivan, Azerbaijan attack. https://t.co/cr1uNsnBMV pic.twitter.com/akwg60zriH — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Η επίθεση με τα drones προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του αεροδρομίου και τραυμάτισε δύο πολίτες.

BREAKING: Iranian drone hits Nakhchivan, Azerbaijan. pic.twitter.com/waWvQPYoF4 — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Ο Ιρανός πρέσβης στο Αζερμπαϊτζάν έχει κληθεί στο υπουργείο, όπου «θα διατυπωθεί έντονη διαμαρτυρία προς την ιρανική πλευρά και θα υποβληθεί αντίστοιχη διαμαρτυρία».

Νωρίτερα σήμερα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν υποστήριξε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου. Το πετρελαιοφόρο πήρε φωτιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλούνται οι Times of Israel.

Η δήλωση που διαβάστηκε στην ιρανική κρατική τηλεόραση δεν παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται με επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στα ανοικτά των ακτών του Κουβέιτ, κατά την οποία στόχος ήταν ένα πετρελαιοφόρο, σύμφωνα με αναφορά του Κέντρου Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού.

Παράλληλα, εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη και στο δυτικό τμήμα της περιφέρειάς της, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ νέων πληγμάτων κατά την έκτη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, έκρηξη σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ σύμφωνα με ιρανικές εφημερίδες τουλάχιστον μια έκρηξη σημειώθηκε στην Καράτζ, πόλη στα δυτικά της Τεχεράνης.

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στην πόλη άκουσαν στρατιωτικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, όπως και μακρινές εκρήξεις, οι οποίες ήταν ωστόσο πολύ ισχυρές. Ο ένας από αυτούς πρόσθεσε ότι καπνός υψωνόταν στον ουρανό στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξαπέλυσε «κύμα επιθέσεων σε μεγάλη κλίμακα κατά των υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη».

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα και στην πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ και την πρωτεύουσα Μανάμα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Από το Σάββατο οι χώρες του Κόλπου βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους εν είδει αντιποίνων στα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Συνεχίστε μέχρι τέλους» προέτρεψε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ το Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι ο ομόλογός του των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τον διαβεβαίωσε για την σθεναρή υποστήριξη της Ουάσινγκτον στην κοινή στρατιωτική τους εκστρατεία εναντίον του Ιράν και τον προέτρεψε να συνεχίσουν την επιχείρηση «μέχρι τέλους».

«Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε: ‘Συνεχίστε μέχρι τέλους, είμαστε στο πλευρό σας”», σημείωσε ο Κατς, αναφερόμενος σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Χέγκσεθ την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο του.

Ο Κατς ευχαρίστησε τον Χέγκσεθ για την εκτεταμένη αμερικανική βοήθεια στην υπεράσπιση των Ισραηλινών πολιτών κατά της ιρανικής πυραυλικής απειλής, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.