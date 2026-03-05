Η Γερουσία των ΗΠΑ αρνήθηκε να περιορίσει τις εξουσίες του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι εκτός ελέγχου και ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν διανύει την έκτη του ημέρα. Το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους πυραύλους προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, με εκρήξεις να ακούγονται στην Ιερουσαλήμ. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram λίγο πριν από τις 07:50 ότι αρχίζει να διεξάγει νέο «ευρύ κύμα πληγμάτων» εναντίον της Τεχεράνης.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη. «Ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη και ενεργοποιήθηκε η (σ.σ. αντιαεροπορική) άμυνα» στην ιρανική πρωτεύουσα, ανέφερε το πρακτορείο μέσω Telegram.

Παράλληλα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, έπειτα από νέα σειρά εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν. Πάντως, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφεραν πως δεν υπάρχουν θύματα σε αυτό το στάδιο.

Ο ισραηλινός στρατός κήρυξε τρεις συναγερμούς εξαιτίας εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων τις προηγούμενες δύο ώρες.

Εντωμεταξύ, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε το ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ το Πεντάγωνο δημοσίευσε βίντεο από την επίθεση. Περίπου 180 άτομα πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο Iris Dena. 32 διασώθηκαν και οι Αρχές της Σρι Λάνκα αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 80 πτώματα.

Video just now released showing the sinking of the IRIS Dena off the coast of Sri Lanka with an Mk. 48 torpedo. pic.twitter.com/oaZ2kGEwfC — OSINTdefender (@sentdefender) March 4, 2026

Την ίδια ώρα, το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει εσπευσμένα, «προληπτικά», τους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, μετά τα ιρανικά πλήγματα στο κράτος του Κόλπου.

«Οι αρμόδιες αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους που ζουν πλησίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, ως προσωρινό και προληπτικό μέτρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στην Ντόχα μέσω X, αφού νωρίτερα παρότρυνε τον πληθυσμό του εμιράτου να μείνει στο σπίτι και να μην βγαίνει παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο και να τηρεί τις οδηγίες των Αρχών.

Πετρελαιοφόρο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ υπέστη «ισχυρή έκρηξη» και απώλεια υδρογονανθράκων, καθώς μία από τις δεξαμενές φορτίου του υπέστη ζημιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Ο πλοίαρχος αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι είδε και άκουσε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του σκάφους, κατόπιν αντιλήφθηκε μικρό πλεούμενο να φεύγει από την περιοχή» ανοικτά της περιοχής Μουμπάρακ αλ Καμπίρ, όπως ανέφερε η υπηρεσία αυτή, η οποία υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό.

«Διαφεύγει πετρέλαιο από το σκάφος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο και δεν εκδηλώθηκε φωτιά», διευκρίνισε η υπηρεσία, που συνέστησε σε όλα τα εμπορικά πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν προσοχή.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ διευκρίνισε ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός των χωρικών υδάτων του εμιράτου, 60 και πλέον χιλιόμετρα από το λιμάνι Μουμπάρακ αλ Καμπίρ.

Αυτό το τελευταίο είναι διαθέσιμο σε πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, στην έξοδο του Κόλπου.

Το Ιράν στοχοποίησε κουρδικές οργανώσεις στο Ιράκ

Σε μία παράλληλη εξέλιξη, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των αρχηγείων των κουρδικών δυνάμεων στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο Ιράκ, όπως ανέφερε επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

«Στοχοποιήσαμε τα γενικά αρχηγεία κουρδικών οργανώσεων οι οποίες αντιτίθενται στην (σ.σ. ισλαμική) επανάσταση στο ιρακινό Κουρδιστάν με 3 πυραύλους», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού που επικαλέστηκε το IRNA μέσω Telegram.

Από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, όπου φιλοξενούνται στοιχεία του αμερικανικού στρατού, έχει γίνει στόχος επανειλημμένων επιδρομών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, τα περισσότερα από τα οποία πάντως αναχαιτίστηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Βομβαρδισμός του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς

Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσε ηγετικό στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο Ουάσιμ Ατάλα αλ Αλί και η σύζυγός του σκοτώθηκαν, όταν «εχθρικό drone στοχοποίησε την κατοικία τους» στον καταυλισμό Μπεντάουι, κοντά στην Τρίπολη, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο, κάνοντας λόγο για ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

Πρόκειται για το πρώτο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που γίνεται γνωστό ότι σκοτώθηκε στο πλαίσιο του πολέμου που είχε έναυσμα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο.