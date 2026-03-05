Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι «πριν από λίγο» εντόπισαν την εκτόξευση «πυραύλων από το Ιράν κατευθυνόμενων προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ» και ότι τα συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής».

Πρόσθεσε ότι έχει σταλεί μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των περιοχών που απειλούνται και κάλεσε τον πληθυσμό να ενεργήσει «υπεύθυνα» σπεύδοντας σε καταφύγια.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom ανέφερε λίγο αργότερα ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην τελευταία επίθεση με ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, ενώ η Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας ενημερώνει τους Ισραηλινούς ότι μπορούν να βγουν από τα καταφύγιά τους.