Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι «πριν από λίγο» εντόπισαν την εκτόξευση «πυραύλων από το Ιράν κατευθυνόμενων προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ» και ότι τα συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής».

Πρόσθεσε ότι έχει σταλεί μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των περιοχών που απειλούνται και κάλεσε τον πληθυσμό να ενεργήσει «υπεύθυνα» σπεύδοντας σε καταφύγια.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐞𝐰 𝐰𝐚𝐯𝐞 𝐨𝐟 𝐈𝐫𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐥𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐡𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐞𝐥 𝐀𝐯𝐢𝐯 𝐢𝐧 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥 pic.twitter.com/x6jdLcTNZY — Adam karl (@Adamkarl543319) March 5, 2026

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom ανέφερε λίγο αργότερα ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην τελευταία επίθεση με ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, ενώ η Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας ενημερώνει τους Ισραηλινούς ότι μπορούν να βγουν από τα καταφύγιά τους.