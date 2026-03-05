

Η νότια περιοχή της Βηρυτού, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που συνδέεται με το Ιράν, υπέστη νέο αεροπορικό βομβαρδισμό νωρίς το πρωί, μετά από εντολή του ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της συνοικίας να απομακρυνθούν άμεσα, όπως κατέγραψε τηλεοπτικό συνεργείο του Γαλλικού Πρακτορείου.

BREAKING



This is Beirut right now.



Israel is wiping out entire apartment buildings in Lebanon’s capital at 2 AM, while families were sleeping.



Not military bases.

Not battlefields.

Civilian homes.pic.twitter.com/354yvPp2nF — sarah (@sahouraxo) March 4, 2026

Μετά τη διαταγή του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «άρχισε να πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό από το νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Λιβάνου.