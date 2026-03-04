«Δεν μπορούμε να κλείνουμε την πόρτα της πατρίδας μας στους Έλληνες», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στα διαχρονικά αιτήματα των Ελλήνων του εξωτερικού για εκπροσώπηση και διευκόλυνση κατά την εκλογική διαδικασία και είπε ότι πρόκειται για «ένα νομοσχέδιο που ταυτίζεται με τη δημοκρατία και την εκπροσώπηση», υπογραμμίζοντας ότι δίνει το δικαίωμα στους Έλληνες του εξωτερικού να εκλεγούν και να έχουν εκπροσώπηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο, και μέσω της εκπροσώπησης αυτής να μπορούν να φέρουν στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση τα θέματα και τις προτάσεις τους. Δήλωσε χαρακτηριστικά δε, ότι «δεν μπορούμε να κλείνουμε την πόρτα της πατρίδας μας στους Έλληνες» επισημαίνοντας ότι «η επιστολική ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά».

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις και στη στάση της Ελλάδας και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτά τα επτά χρόνια, το ελληνικό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων. Τόνισε σχετικά ότι «είμαστε πολύ περήφανοι, διότι η Κύπρος είναι και προστατευμένη και θωρακισμένη», λέγοντας ότι «η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα περασμένων δεκαετιών» και επεσήμανε πως ο πρωθυπουργός έκανε ξεκάθαρη την πάγια ελληνική θέση για το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία.

Πηγή: ΑΠΕ