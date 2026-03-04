Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διέψευσε σήμερα τις πληροφορίες πολλών αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εξοπλίσουν πολιτοφυλακές Κούρδων για να στηρίξουν μια εξέγερση στο Ιράν.

«Τα ρεπορτάζ που υπονοούν ότι ο πρόεδρος έδωσε το πράσινο φως σε ένα τέτοιο σχέδιο είναι παντελώς λανθασμένα και δεν θα έπρεπε να γράφονται» είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Επιβεβαίωσε όμως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με «Κούρδους ηγέτες» με αντικείμενο της συζήτησης τη βάση που διαθέτουν οι ΗΠΑ στο βόρειο Ιράκ.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε την Τρίτη ότι η CIA συνεργάζεται με τις κουρδικές δυνάμεις για να υποδαυλίσουν μια λαϊκή εξέγερση εναντίον του ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με το NBC News, στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ συζητούν με τους Κούρδους ηγέτες του βόρειου Ιράκ και του βορειοδυτικού Ιράν το ενδεχόμενο να εξοπλίσουν οργανώσεις που αντιτίθενται στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, επιβεβαίωσαν σήμερα ότι υπάρχουν κουρδικές αντιπολιτευόμενες ομάδες στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Αυτή η ορεινή περιοχή, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια ως καταφύγιο για πολλές ένοπλες ομάδες των Κούρδων του Ιράν που συχνά μπαίνουν στο στόχαστρο της Τεχεράνης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.