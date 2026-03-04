Το Αζερμπαϊτζάν ανεβάζει το επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας στα σύνορα με το Ιράν, καθώς ο πόλεμος Ισραήλ – Ιράν – ΗΠΑ μπαίνει στην τέταρτη ημέρα του και απειλεί να συμπαρασύρει γειτονικές χώρες στον κύκλο της αποσταθεροποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανεξάρτητου μέσου Qazetchi, οι άδειες για στρατιώτες, υπαξιωματικούς και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν έχουν σε μεγάλο βαθμό ακυρωθεί, με όσους βρίσκονταν εκτός μονάδων να καλούνται εσπευσμένα να επιστρέψουν. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το υπουργείο Άμυνας, η Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και τα υπουργεία Εσωτερικών και Εκτάκτων Καταστάσεων έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού.

Αζέρικες δυνάμεις φέρονται να έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της συνοριακής γραμμής με το Ιράν, με την εγκατάσταση αντιαεροπορικών συστημάτων και μέσων αντιμετώπισης drones και χαμηλά ιπτάμενων αεροσκαφών, σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές. Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει επισήμως τις πληροφορίες, παρά τα σχετικά ερωτήματα διεθνών ΜΜΕ.

Η κινητοποίηση του Μπακού έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος Ισραήλ–Ιράν–ΗΠΑ κλιμακώνεται, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι «η ευρύτερη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε φάση πολεμικής αβεβαιότητας», καθώς γειτονικά κράτη περνούν σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής. Ήδη τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί περιστατικά έντασης στη μεθόριο Ιράν–Αζερμπαϊτζάν, από αναχαιτίσεις ενόπλων ομάδων μέχρι κύματα προσφύγων και επιχειρήσεις απομάκρυνσης ξένων υπηκόων μέσω του συνοριακού περάσματος στην Αστάρα.

Πολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές στο Μπακού χαρακτηρίζουν την απόφαση για ανάκληση αδειών και ανάπτυξη δυνάμεων ως «μέτρο προληπτικής άμυνας» απέναντι στον κίνδυνο «τυχαίας» ή σκόπιμης επέκτασης των εχθροπραξιών στο αζερικό έδαφος, ιδίως μέσω πυραυλικών ή αεροπορικών πληγμάτων που μπορεί να παρεκτραπούν από τους αρχικούς στόχους τους. Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν οι φωνές που προειδοποιούν ότι η δημοσιοποίηση επιχειρησιακών λεπτομερειών, όπως οι διαρροές του Qazetchi, ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία στην κοινή γνώμη και να αγγίξει ζητήματα κρατικής ασφάλειας, σε μια ήδη τεταμένη περίοδο.