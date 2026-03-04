Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη της Περσίας και εξόριστος ηγετική φυσιογνωμία της ιρανικής αντιπολίτευσης, έπεσε θύμα βιντεοκλήσης-φάρσας από τους Ρώσους φαρσέρ Vovan και Lexus, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους συμβούλους του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με αγγλόφωνες και άλλες ξενόγλωσσες αναφορές, οι δύο Ρώσοι φαρσέρ εμφανίστηκαν στον Παχλαβί ως υψηλόβαθμοι συνεργάτες του Μερτς, εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και κατάφεραν να τον πείσουν να συμμετάσχει σε βιντεοσυνομιλία όπου συζητήθηκε ανοιχτά το μέλλον του ιρανικού καθεστώτος.

Ένας από τους φαρσέρ συστήθηκε μάλιστα με το προσωνύμιο «Adolf», φορώντας μουστάκι και περούκα που παραπέμπουν στον Χίτλερ, χωρίς αυτό να σημάνει συναγερμό στην πλευρά Παχλαβί.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Παχλαβί εμφανίζεται να υποδέχεται θετικά το ενδεχόμενο πιο ενεργού γερμανικού ρόλου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος, μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ να μη μείνουν «απομονωμένοι» σε αυτή τη «σταυροφορία» εναντίον της Τεχεράνης.

Η στάση του προκάλεσε σφοδρά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς αναλυτές να επισημαίνουν ότι η ευκολία με την οποία εξαπατήθηκε εγείρει ερωτήματα για την κρίση και το περιβάλλον του, σε μια περίοδο που δυτικοί ηγέτες –όπως ο καγκελάριος Μερτς και ο πρόεδρος Τραμπ– συζητούν ανοικτά σενάρια αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη αλλά δείχνουν επιφυλάξεις για τον ίδιο τον Παχλαβί ως μελλοντικό ηγέτη.