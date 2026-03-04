Η Κηφισιά ηττήθηκε με 1-4 από τον ΠΑΟΚ σε εξ αναβολής παιχνίδι και ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τη διαιτησία και συγκεκριμένα για το πέναλτι με το οποίο έγινε το 1-2.

Η ομάδα του Αργεντίνου τεχνικού κατάφερε να ισοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο, λίγα λεπτά μετά όμως ο «δικέφαλος του βορρά» κέρδισε δεύτερο πέναλτι και πήρε ξανά το προβάδισμα. Μια φάση που ήταν το κλειδί του αγώνα, όπως τόνισε ο Λέτο στις δηλώσεις του.

«Είχαμε αρκετούς παίκτες που δεν αγωνίστηκαν, λόγω τραυματισμών και τιμωριών. Το κλειδί του αγώνα ήταν το δεύτερο πέναλτι του ΠΑΟΚ. Πρέπει να μας πει ο διαιτητής τι προκάλεσε το πέναλτι.

Αν αυτή η επαφή είναι πέναλτι, τότε κάθε επαφή πρέπει να δίνεται πέναλτι! Γιατί υπάρχει το VAR; Θα έπρεπε να τον καλέσει. Παίζουμε απέναντι στον ΠΑΟΚ, μια φανταστική ομάδα, αλλά μια απόφαση καταστρέφει το παιχνίδι», είπε αρχικά ο προπονητής της Κηφισιάς, ο οποίος ρωτήθηκε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

«Πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό, είναι ένας τελικός. Βελτιωνόμαστε συνεχώς. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπως σήμερα και υποφέρουμε όπως σήμερα, θα είναι δύσκολα. Αυτά συμβαίνουν συνέχεια απέναντι στην Κηφισιά».