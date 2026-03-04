Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, ένα φαινομενικά άγνωστο εμπορικό γραφείο στο Ντουμπάι, η Milavous Group, εξελίχθηκε σε νευραλγικό κόμβο ενός παγκόσμιου κυκλώματος που διακινεί ιρανικό πετρέλαιο, όπλα και κεφάλαια αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία, που νοίκιασε πολυτελείς ορόφους σε έναν από τους πιο ακριβούς πύργους της πόλης το 2022, αποδείχθηκε ότι ελέγχεται από τον γιο κορυφαίου συμβούλου του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συνδέοντας έτσι ευθέως την αγορά με την πολιτική ελίτ της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πίσω από τη Milavous και μια πυκνή ομίχλη από τάνκερ, trading houses και εταιρείες – βιτρίνες, ξεπροβάλλει η φιγούρα του Χοσεΐν Σαμχανί, ενός σχεδόν άγνωστου στο ευρύ κοινό «βασιλιά» του ιρανικού πετρελαίου, που κινείται με τα ψευδώνυμα «H» και «Hector». Τα δίκτυά του διοχέτευαν ιρανικό αργό και παράγωγα σε διεθνείς πετρελαϊκές, ενώ ορισμένες από τις εταιρείες του φέρονται να συναλλάσσονταν ακόμη και με μεγάλες τράπεζες της Wall Street, σπρώχνοντας το Ιράν βαθιά μέσα στο δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα παρά τις αυστηρές κυρώσεις.

Ιράν, πετρέλαιο και ένας «Ηector» στο Λονδίνο

Το πετρελαϊκό δίκτυο του Ιράν δεν περιορίστηκε στην παράνομη διακίνηση φορτίων, αλλά ξεχύθηκε και στο Λονδίνο, όπου ένα hedge fund που συνδέεται με τον Σαμχανί διαχειριζόταν δεκάδες εκατομμύρια, επενδύοντας τα κέρδη από τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Οι βρετανικές αρχές κινήθηκαν για να κλείσουν εταιρείες που θεωρούνται κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, ενώ ερευνητές του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης εξέτασαν τις σχέσεις του δικτύου με διεθνείς τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά είχε παρεισφρήσει ο ιρανικός παράγοντας σε νόμιμες δομές της αγοράς.

Η Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες αντέδρασαν το 2025 με συντονισμένο μπαράζ κυρώσεων, στοχεύοντας «μεγάλες φέτες» του κυκλώματος: ναυτιλιακές, μεσάζοντες, χρηματοοικονομικά οχήματα, ακόμη και οντότητες που θεωρούνται κεντρικές για τον ρόλο του Ιράν στην τροφοδοσία της Ρωσίας με όπλα. Παρά τη «θύελλα» κυρώσεων, άνθρωποι που γνωρίζουν το δίκτυο περιγράφουν ένα ευέλικτο σχήμα που ανασχηματίζεται, αλλάζει ονόματα και σχήματα ιδιοκτησίας και διατηρεί σημαντικό μερίδιο στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Το τίμημα για τους Ιρανούς στην εποχή του πετρελαίου

Το παράδοξο είναι πως την ώρα που το Ιράν, μέσω τέτοιων κυκλωμάτων πετρελαίου, εξασφαλίζει συνάλλαγμα και πολιτική ισχύ, η καθημερινότητα στο εσωτερικό της χώρας βυθίζεται σε κρίση. Το ριάλ καταρρέει, οι τιμές αυξάνονται, η βενζίνη σπανίζει και η κοινωνία δοκιμάζεται από τον πόλεμο και τις διεθνείς πιέσεις, ενώ όσοι βρίσκονται κοντά στον πυρήνα της εξουσίας αξιοποιούν την πολιτική τους καταγωγή για να αποκτούν ακίνητα στο εξωτερικό, ξένα διαβατήρια και πρόσβαση σε μηχανισμούς που για τον μέσο Ιρανό παραμένουν απροσπέλαστοι.

Ο Σαμχανί και η Milavous αρνούνται κάθε παρανομία ή ακόμη και οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση, όμως για τις δυτικές αρχές η εικόνα είναι διαφορετική: το δίκτυο περιγράφεται ως μια από τις πιο ανθεκτικές και αδιαφανείς προεκτάσεις της ιρανικής οικονομικής ισχύος στον κόσμο. Τα φορτία ιρανικού πετρελαίου που «εξαφανίζονται» από τους επίσημους χάρτες, για να εμφανιστούν με διαφορετικές σημαίες και έγγραφα, τροφοδοτούν όχι μόνο διψασμένες για ενέργεια αγορές, αλλά και ένα γεωπολιτικό παιχνίδι στο οποίο το Ιράν μετατρέπει τον μαύρο χρυσό σε διαπραγματευτικό όπλο.

Ιράν, πετρέλαιο και η επόμενη μέρα μετά τις δολοφονίες

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του πατέρα του Χοσεΐν, του ισχυρού αξιωματούχου Αλί Σαμχανί, στην πρώτη ημέρα των επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το μέλλον της πετρελαϊκής αυτοκρατορίας. Χωρίς την πολιτική «ομπρέλα» που εξασφάλιζαν οι σχέσεις με τον πυρήνα του καθεστώτος, το δίκτυο καλείται να αποδείξει αν μπορεί να επιβιώσει με νέα προσχήματα, νέους μετόχους – βιτρίνα και νέες διαδρομές σε μια Μέση Ανατολή που βράζει, με τον Περσικό Κόλπο και τα στενά του Ορμούζ να έχουν μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Την ίδια στιγμή, η αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη εκτοξεύσει το κόστος ναύλωσης τάνκερ, «φράζοντας» μια θαλάσσια οδό από την οποία περνάει κρίσιμο ποσοστό των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και αναζωπυρώνοντας τους χειρότερους φόβους των αγορών. Οι αναλυτές δεν μιλούν ακόμη για ιστορικής κλίμακας σοκ, αλλά προειδοποιούν ότι όσο το Ιράν, οι σύμμαχοί του και οι αντίπαλοί του μεταφέρουν τη σύγκρουση πάνω από τις θαλάσσιες αρτηρίες της ενέργειας, τόσο η τιμή του πετρελαίου θα γίνεται εργαλείο πίεσης με παγκόσμιο αντίκτυπο.