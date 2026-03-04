Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 72 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 83.000 κατοίκους από τη Δευτέρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι λιβανικές αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 437 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών εδαφών.

Από την πλευρά της, η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρίνισε πως 83.847 άνθρωποι έχουν καταγραφεί σε δομές προσωρινής φιλοξενίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ