Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι κάτοικοι στη Μέση Ανατολή ήρθαν για πρώτη φορά αντιμέτωποι με μια απειλή που μέχρι πρότινος γνώριζαν μόνο οι Ουκρανοί.



Περισσότερα από 1.000 drones Shahed εξαπολύθηκαν σε μια μαζική επιχείρηση αντιποίνων, με τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα να καταγράφουν την πτώση τους σε ξενοδοχεία, σπίτια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.



Η εμφάνισή τους πάνω από τον Περσικό Κόλπο, αλλά και οι αναφορές για την Κύπρο, καθιστούν την κατανόηση αυτού του όπλου επιτακτική για την ασφάλεια των πολιτών.

Τι είναι το ιρανικό drone Shahed και πόσο επικίνδυνο είναι

Σε αντίθεση με τα μικρά drones αναψυχής, τα Shahed είναι μεγάλου μεγέθους μη επανδρωμένα αεροσκάφη μακράς εμβέλειας.

Το Shahed-131 έχει μήκος περίπου 2,6 μέτρα και εμβέλεια κοντά στα 900 χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο Shahed-136 φτάνει τα 3,5 μέτρα, με επιχειρησιακή ακτίνα που μπορεί να αγγίζει τα 2.000 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Η ταχύτητά του είναι σχετικά χαμηλή, περίπου 185 χιλιόμετρα την ώρα, και μεταφέρει πολεμική κεφαλή 50 κιλών.

Συχνά χαρακτηρίζεται ως drone αυτοκτονίας, καθώς κατευθύνεται απευθείας στον στόχο και εκρήγνυται κατά την πρόσκρουση. Η Ρωσία χρησιμοποιεί δική της εκδοχή, με την ονομασία Geran, βασισμένη στον ίδιο σχεδιασμό.

Πώς θα το αναγνωρίσετε

Το Shahed ξεχωρίζει από το τριγωνικό του σχήμα και τα στενά, ίσια φτερά. Στο πίσω μέρος διαθέτει έλικα που παράγει έναν έντονο, διαπεραστικό ήχο. Πολλοί τον περιγράφουν σαν μηχανάκι ή αλυσοπρίονο που πλησιάζει.

Καθώς κατεβαίνει προς τον στόχο, ο ήχος δυναμώνει αισθητά. Σε περιοχές που έχουν δεχθεί μαζικές επιθέσεις, ο συγκεκριμένος βόμβος έχει γίνει στοιχείο αναγνώρισης κινδύνου.

Τι να κάνετε αν δείτε ιρανικό drone Shahed

Αν βρίσκεστε σε πολυκατοικία ή ψηλό κτίριο και αντιληφθείτε την παρουσία του, μην πλησιάσετε τα παράθυρα για να τραβήξετε βίντεο.

Αν υπάρχει οργανωμένο καταφύγιο ή υπόγειος χώρος κοντά, κατευθυνθείτε εκεί. Αν όμως το drone βρίσκεται ήδη σε μικρή απόσταση, αποφύγετε να κινηθείτε εκτεθειμένοι σε ανοιχτό χώρο.

Μέσα σε διαμέρισμα ή γραφείο, απομακρυνθείτε από παράθυρα και μπαλκονόπορτες. Επιλέξτε δωμάτιο χωρίς τζάμια, όπου να παρεμβάλλονται τουλάχιστον δύο τοίχοι ανάμεσα σε εσάς και το εξωτερικό περιβάλλον. Όσο περισσότερα σταθερά δομικά στοιχεία μεσολαβούν, τόσο αυξάνεται η προστασία.

Σε πολυώροφο κτίριο, η μετακίνηση σε χαμηλότερο επίπεδο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, ειδικά αν το drone πετά χαμηλά πριν από την πρόσκρουση. Ένα κεντρικό κλιμακοστάσιο προσφέρει επιπλέον θωράκιση λόγω της περιμετρικής δομής.

Οι εκρήξεις συχνά προκαλούν τραυματισμούς από θραύσματα γυαλιών. Ένας εσωτερικός χώρος χωρίς παράθυρα θεωρείται ασφαλέστερη επιλογή. Η μπανιέρα μπορεί να προσφέρει επιπλέον κάλυψη, εφόσον δεν υπάρχουν γύρω μεγάλες γυάλινες επιφάνειες.

Η κεφαλή των 50 κιλών είναι μικρότερη σε ισχύ από βαλλιστικούς ή πυραύλους cruise, που μεταφέρουν πολλαπλάσιο εκρηκτικό φορτίο. Παρ’ όλα αυτά, η πρόσκρουση σε εξωτερικό τοίχο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο συγκεκριμένο σημείο και στον άμεσα γειτονικό χώρο. Η ύπαρξη δύο ή τριών τοίχων ανάμεσα σε εσάς και την έκρηξη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Μπορούν να αντιμετωπιστούν τα Shahed

Η εξάπλωση της χρήσης drones σε στρατιωτικές επιχειρήσεις έχει αλλάξει τα δεδομένα διεθνώς. Η Ουκρανία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην αναχαίτιση Shahed.

Παράλληλα, παραμένει στο προσκήνιο το ζήτημα των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους, καθώς μεγάλο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας βασίζεται σε δυτικής προέλευσης τεχνολογία.

Το ιρανικό drone Shahed δεν αποτελεί πλέον απειλή περιορισμένη σε ένα μόνο μέτωπο. Η κατανόηση των χαρακτηριστικών του και των βασικών μέτρων προστασίας μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.