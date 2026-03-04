Ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή και πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε στον Εργκίν Αταμάν από τη Euroleague, για την αποβολή του στο ματς του Παναθηναϊκού με την Παρί στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής.

Ήταν ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, στο οποίο οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα ενώ ο προπονητής τους αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές. Ήταν δεδομένο, επομένως, ότι θα υπήρχε τιμωρία από τη Euroleague και η σχετική ανακοίνωση ήρθε την Τετάρτη (4/3).

Ο Αταμάν τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική με αναστολή, άρα θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο του «τριφυλλιού» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς και με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Η σχετική ανακοίνωση της Euroleague αναφέρει: «Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού Αθηνών, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ και αποκλεισμό από έναν αγώνα για τη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR Αθηνών – Paris Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Η ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα αναστέλλεται υπό όρους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κειμένου των Κανονισμών, και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο κ. Αταμάν διαπράξει νέα παρόμοια παράβαση κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26».