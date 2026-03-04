Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει ο ιρανικός πύραυλος που κατέρριψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο οποίος έδειχνε πως είχε στόχο την Τουρκία.

Η Τουρκία άμεσα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Τεχεράνη για το συμβάν που αφορά παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας.

Άμεση ήταν και η αντίδραση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μόλις χτες είχε προειδοποιήσει για τέτοιου είδους επικίνδυνα συμβάντα. Όπως ξεκαθάρισε με νέα του δήλωση, δεν πρόκειται να αφήσει η Τουρκία την ασφάλεια των χερσαίων και του εναέριου χώρου στην τύχη τους και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Μάλιστα, ο Ερντογάν χωρίς να αναφέρει το Ιράν, ξεκαθάρισε και προειδοποίησε πως η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς οποιαδήποτε απειλή.

Νωρίτερα, στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο πρεσβευτής του Ιράν στην Άγκυρα, μετά την εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκε από συστήματα του ΝΑΤΟ. Ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου του μεταφέρθηκε η έντονη αντίδραση της Άγκυρας για την εκτόξευση του πυραύλου.