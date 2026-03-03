Στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας βρίσκεται πλέον η πιθανότητα η Ευρώπη να βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων, μετά τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ που αποδεκάτισαν την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Τεχεράνης.

Ο Δρ. Sidharth Kaushal, ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο Royal United Services Institute (RUSI) σύμφωνα με την Daily Mail, προειδοποιεί ότι η «αποκεφαλιστική» στρατηγική κατά της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας ενδέχεται να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Όπως εξηγεί, όσο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξουδετερώνουν κορυφαίους αξιωματούχους, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα κρίσιμα οπλικά συστήματα να περάσουν σε χέρια λιγότερο έμπειρων και πιο ιδεολογικά ακραίων στελεχών.

Οι πύραυλοι Khorramshahr και η ακτίνα απειλής

Σύμφωνα με αναλυτές, οι βαλλιστικοί πύραυλοι Khorramshahr 4 διαθέτουν εμβέλεια από 2.000 έως 3.000 χιλιόμετρα και μπορούν να φέρουν πολεμική κεφαλή 1.500 κιλών.



Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση κλιμάκωσης, μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις — από την Αθήνα και τη Ρώμη μέχρι το Βερολίνο και τη Βαρσοβία — θα μπορούσαν θεωρητικά να βρεθούν εντός βεληνεκούς.

Το αμερικανικό think tank Foundation for Defense of Democracies επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος μπορεί να εκτοξευθεί σε ριπές, αυξάνοντας την επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα. Ο ίδιος ο Δρ. Kaushal σημειώνει ότι πρόκειται για «παράγωγο» βορειοκορεατικού βαλλιστικού πυραύλου, στοιχείο που ενισχύει τις ανησυχίες για τη στρατηγική του προέλευση.

Κλιμάκωση μετά τα πλήγματα σε Ιράν

Οι αεροπορικές επιδρομές του Σαββάτου σηματοδότησαν μια νέα, επικίνδυνη φάση στη σύγκρουση. Μεταξύ των νεκρών φέρονται να είναι ο Ανώτατος Ηγέτης Ali Khamenei, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατηγός Abdol Rahim Mousavi, ο υπουργός Άμυνας Aziz Nasirzadeh και ο επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (Islamic Revolutionary Guard Corps) Mohammad Pakpour.

Η αποδυνάμωση της ανώτατης ηγεσίας ενδέχεται, σύμφωνα με τον Kaushal, να ενεργοποιήσει το ιρανικό δόγμα του «μωσαϊκού πολέμου» (mosaic warfare) — μια στρατηγική που προβλέπει αποκέντρωση εξουσιών σε χαμηλότερα κλιμάκια διοίκησης, ώστε ο στρατός να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και αν η κεντρική διοίκηση πληγεί.

«Το ερώτημα είναι πόση εξουσία για αποφάσεις που μπορεί να διευρύνουν τον πόλεμο βρίσκεται πλέον σε ανθρώπους που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν τέτοιο έλεγχο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Προειδοποιήσεις προς την Ευρώπη και ενεργειακό σοκ

Το Ιράν προειδοποίησε ευρωπαϊκές χώρες να μην ταχθούν ανοιχτά στο πλευρό ΗΠΑ και Ισραήλ, μετά τις δηλώσεις Γερμανίας, Βρετανίας και Γαλλίας περί πιθανής «αμυντικής δράσης» κατά των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων.

Την ίδια στιγμή, οι επιπτώσεις στην Ευρώπη είναι ήδη ορατές: οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί, ενώ η φιλοϊρανική οργάνωση Hezbollah φέρεται να εξαπέλυσε drone εναντίον βρετανικής βάσης της RAF στην Κύπρο.

Πόσο πιθανό είναι ένα χτύπημα στην Ευρώπη;

Ο Δρ. Kaushal εκτιμά ότι η πιθανότητα άμεσης επίθεσης στην Ευρώπη παραμένει «χαμηλή», ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως.

«Δεν είναι τόσο απίθανη ώστε να μην μπορούμε να τη φανταστούμε», τονίζει, επισημαίνοντας ότι όσο κλιμακώνεται η σύγκρουση, τόσο αυξάνονται οι αστάθμητοι παράγοντες.

Σε ένα περιβάλλον όπου η στρατιωτική ηγεσία αλλάζει χέρια και η λήψη αποφάσεων αποκεντρώνεται, η προβλεψιμότητα μειώνεται — και μαζί της αυξάνεται η γεωπολιτική αβεβαιότητα για την Ευρώπη.