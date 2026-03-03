Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (4/3) εκτός έδρας την Κηφισιά σε εξ αναβολής παιχνίδι με στόχο τη νίκη με την οποία θα πιάσει Ολυμπιακό και ΑΕΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει έξι παίκτες στη διάθεσή του.

Οι «ασπρόμαυροι» είναι στο -3 από «ερυθρόλευκους» και «κιτρινόμαυρους» και η νίκη αποτελεί μονόδρομο στη Νίκαια, προκειμένου να είναι μαζί τους στους 53 βαθμούς, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη να ακολουθεί λίγες μέρες μετά (8/3), στον ΠΑΟΚ θέλουν τους τρεις βαθμούς κόντρα στην Κηφισιά και παράλληλα να μη ρισκάρουν τίποτα με κανέναν παίκτη, οπότε ο Τζόντζο Κένι δεν πρόκειται να αγωνιστεί.

Η μαγνητική εξέταση που έκανε ο Άγγλος μπακ έδειξε αιμάτωμα στη φτέρνα και δεν είναι κάτι ανησυχητικό, δεν υπολογίζεται όμως για το παιχνίδι με την Κηφισιά για να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.

Πλην του Κένι, δεν είναι διαθέσιμοι ούτε οι Τάισον και Παβλένκα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία, οι Πέλκας και Μεϊτέ που έκαναν ατομικό πρόγραμμα και ο Ντεσπόντοφ που έβγαλε μέρος της προπόνησης.