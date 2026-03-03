Οι επόμενες τέσσερις εβδομάδες αναμένεται να καθορίσουν εάν η ευρωπαϊκή οικονομία εισέρχεται σε μια νέα κρίση ή εάν πρόκειται απλώς για μια προσωρινή επιβράδυνση στην πορεία ανάκαμψης. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, οι οποίες έχουν ήδη οδηγήσει στον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχουν προκαλέσει κύμα αντεπιθέσεων στη Μέση Ανατολή και έχουν εκτινάξει το ενεργειακό κόστος, θα διαρκέσουν αυτό το χρονικό διάστημα.

Μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει την εύθραυστη ανάκαμψη της ευρωζώνης, επαναφέροντας ταυτόχρονα πληθωριστικές πιέσεις που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να συγκρατήσει. Η εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής καθιστά το μπλοκ «τη μεγαλύτερη εκτεθειμένη μεγάλη οικονομία» στις επιπτώσεις από το Ιράν, όπως εκτιμά ο Κάρστεν Μπρέζκι της ING.

Οι Αντόνιο Μπαρόζο και Σιμόνα Ντέλε Κιάιε της Bloomberg Economics επισημαίνουν ότι εάν η σύγκρουση αποδειχθεί βραχύβια και οι τιμές ενέργειας αυξηθούν μόνο προσωρινά, τότε η ζημιά θα περιοριστεί. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος που θα διατηρήσει τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα ενδέχεται να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες για να προστατεύσουν τους πολίτες από το αυξανόμενο κόστος, θέτοντας παράλληλα υπό πίεση τις κυβερνήσεις που βρίσκονται στην εξουσία.

Μέχρι πρόσφατα, οι προοπτικές για την Ευρώπη το 2026 εμφανίζονταν βελτιωμένες, με αυξημένες κρατικές δαπάνες στη Γερμανία και αλλού να στηρίζουν μια μέτρια οικονομική επέκταση και τον πληθωρισμό να κινείται σε γενικές γραμμές κοντά στον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, η κλιμάκωση με το Ιράν έρχεται να προστεθεί στη νέα αβεβαιότητα γύρω από τους αμερικανικούς δασμούς, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών να ακυρώσει τους αρχικούς δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τις εξελίξεις, δεν επικρατεί ακόμη πανικός στις αγορές ότι η ευρωζώνη εκτρέπεται από την πορεία της. Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, δηλώνει ότι εξακολουθεί να βασίζει τις προβλέψεις του σε μέση τιμή Brent μεταξύ 65 και 70 δολαρίων το βαρέλι, ακόμη και μετά την άνοδο άνω των 80 δολαρίων τη Δευτέρα, την οποία χαρακτήρισε πιθανό «βραχυπρόθεσμο άλμα».

Ο ίδιος εκτιμά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει μια παρατεταμένη άνοδο των τιμών ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να τον πλήξει πολιτικά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι Αμερικανοί ψηφοφόροι τον είχαν ήδη κατηγορήσει για τις υψηλές τιμές καταναλωτή πριν από τα πλήγματα κατά του Ιράν.

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει επίσης ισχυρά κίνητρα να αποφύγει την υπερβολική ένταση στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Έντοαρντο Καμπανέλα της UniCredit σημειώνει ότι η Κίνα μαζί με τη Ρωσία οι μόνες μεγάλες δυνάμεις που στηρίζουν το Ιράν, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό για τις εισαγωγές πετρελαίου της και αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στην Τεχεράνη ώστε να μην τη θέσει σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με ανάλυση της Bloomberg Economics, τα πλήγματα ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης έχουν ήδη ωθήσει το πετρέλαιο προς τα 80 δολάρια το βαρέλι από μέσο όρο 65 δολαρίων πριν από την κλιμάκωση, ενώ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 δολάρια σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν επίσης αυξηθεί, με περαιτέρω ανοδικούς κινδύνους εάν ενταθεί η σύγκρουση. Τα σενάρια αυτά, όταν ενσωματώνονται στο οικονομικό μοντέλο του οίκου, δείχνουν αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και ταυτόχρονη μείωση του ΑΕΠ στις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες, δημιουργώντας αντικρουόμενες πιέσεις για τις κεντρικές τράπεζες.

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Γκάμπριελ Μακλούφ και Μάρτιν Κόχερ υπογράμμισαν ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τις οικονομικές συνέπειες των επιθέσεων του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, ο Πιερ Βουνς από το Βέλγιο περιέγραψε τι θα μπορούσε να σημαίνει ένας παρατεταμένος πόλεμος, σημειώνοντας ότι δεν θα έσπευδε να αντιδράσει σε βραχυπρόθεσμες μεταβολές στις τιμές ενέργειας, αλλά σε περίπτωση παρατεταμένης και εντονότερης αύξησης θα απαιτηθεί επανεκτίμηση μέσω των οικονομικών μοντέλων.

Παρά το πλήγμα που θα μπορούσε να δεχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, ο Πιερ Βουνς εκτιμά ότι η άνοδος του κόστους πρώτων υλών θα έχει καθαρά πληθωριστικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, οι επενδυτές περιόρισαν τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντός του έτους.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, αναφέρθηκε σε προηγούμενο σενάριο που είχε εξεταστεί από τα στελέχη της τράπεζας, το οποίο προέβλεπε «σημαντική άνοδο του πληθωρισμού λόγω ενέργειας και απότομη πτώση της παραγωγής» σε περίπτωση διαταραχής του ενεργειακού εφοδιασμού εξαιτίας πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκτίναξη των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου έως και 54%, μετά τη διακοπή παραγωγής στο μεγαλύτερο εξαγωγικό τερματικό σταθμό παγκοσμίως στο Κατάρ, έπειτα από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Η χρονική συγκυρία θεωρείται εξαιρετικά δυσμενής για την Ευρώπη, καθώς τα αποθέματα είναι ήδη ασυνήθιστα χαμηλά και η περιοχή θα χρειαστεί να εισαγάγει μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου το καλοκαίρι, προκειμένου να γεμίσει τις δεξαμενές ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley, μια μόνιμη αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10 δολάρια το βαρέλι θα ενίσχυε τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η οικονομική ανάπτυξη θα ήταν χαμηλότερη κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες. Οι τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κάνουν λόγο για πληθωρισμό κάτω από τον στόχο έως το 2028, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται στο 1,4% το 2027 από 1,2% το 2026.

Προς το παρόν, οι περισσότεροι αναλυτές δεν θεωρούν ότι η άνοδος του πετρελαίου συνιστά μόνιμη προσαρμογή. Ο Τόμπιας Μπάσε της NordLB αναφέρει ότι οι επενδυτές κινούνται με προσοχή και στοιχηματίζουν σε σχετικά σύντομη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση της BlackRock. Ο Καρίμ Τσεντίντ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής για την περιοχή ΕΜΕΑ, δήλωσε στο Bloomberg Television ότι οι αγορές και οι πελάτες αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως «σοκ μεταβλητότητας» και όχι ως «σοκ προσφοράς», υπογραμμίζοντας ότι η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη και ότι, σε γενικές γραμμές, δεν πρόκειται για μια σεισμική ανατροπή στον πληθωρισμό.