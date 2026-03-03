Στόχος αγνώστων έγινε περί τις 4:15 το μεσημέρι της Τρίτης ΙΧ αυτοκίνητο επί της λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος της Νέας Μάκρης πολύ κοντά σε μεγάλο σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για περιστατικό πυροβολισμών με δράστες τρία άτομα που κινούνταν πεζά στο σημείο και στόχο το ΙΧ αυτοκίνητο.

Αμέσως μετά όλοι διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση με τους αστυνομικούς να φτάνουν και να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες.

Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλυκες κι ένα φυσίγγι των 9mm, που θα σταλούν για εξέταση στη ΔΕΕ.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και το «ελληνικό FBI», ενώ οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη.