Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες Δευτέρα 2/3 μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Γλυφάδα, με έναν 24χρονο να καρφώνει με στυλό στο πρόσωπο έναν 39χρονο Τυνήσιο.

Όλα έγιναν περίπου στις 08:00 το πρωί κι ενώ το λεωφορείο κινούνταν επί της οδού Σάκη Καράγιωργα, με τους δύο άνδρες για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία να λογομαχούν και τον 24χρονο να βγάζει το στυλό και να κάνει επίθεση στοχεύοντας στο μάτι.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στον 24χρονο, στην κατοχή του οποίου μάλιστα βρέθηκε κι ένα μαχαίρι μήκους 18 cm με το ΤΔΕΕ Γλυφάδας να σχηματίζει δικογραφία σε βάρος του για βαριές σωματικές βλάβες και οπλοκατοχή.

Επίσης, συνελήφθη και ο Τυνήσιος για εξύβριση.