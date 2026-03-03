Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Αγρίνιο η είδηση του θανάτου του 61χρονου Φώτη Καρκαλή, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από εκτροπή του δικύκλου που οδηγούσε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο τέρμα της οδού Κυριαζή, στον δρόμο που διέρχεται μπροστά από το αστυνομικό μέγαρο. Ο άτυχος άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε σημείο όπου επικρατεί ελλιπής φωτισμός, με αποτέλεσμα το μηχανάκι να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε χαντάκι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 61χρονο στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο Φώτης Καρκαλής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως διανομέας, ενώ ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Σοκ προκαλεί η ανάρτηση που είχε κάνει ο ίδιος λίγες ώρες πριν το δυστύχημα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, σύμφωνα με το agrinionews.gr, η οποία εκ των υστέρων μοιάζει τραγικά προφητική: «Θα ήθελα να πω κάτι στη ζωή: Αν τελείωσε να με δοκιμάζει θα ήθελα να ξεκουραστώ λίγο… Κουράστηκα…!!!».