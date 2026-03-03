Ο οδηγός της Formula 1 Σαρλ Λεκλέρ παντρεύτηκε την Αλεξάντρα Σεν Μλε στο Μονακό το Σαββατοκύριακο 28 Φεβρουαρίου.

Το ζευγάρι, που ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Νοέμβριο του 2025, πραγματοποίησε πολιτικό γάμο και μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο στα social media από την λαμπερή τελετή. Οι νεόνυμφοι έκαναν βόλτα μέσα σε μία κόκκινη Ferrari 250 Testa Rossa του 1957, συνοδευόμενοι από τον σκύλο τους. Η 23χρονη νύφη φορούσε ένα δαντελένιο φόρεμα του Paolo Sebastian και κοσμήματα Graff.

Ο Σαρλ Λεκλέρ είναι από τους υψηλότερα αμειβόμενους οδηγούς στη Formula 1. Eχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Ferrari, με ετήσια βάση μισθού περίπου 31 εκατ. ευρώ και συνολικά δεκάδες εκατομμύρια από μπόνους και εμπορικά δικαιώματα.