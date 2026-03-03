O Akylas έκανε δηλώσεις στην κάμερα του STAR επιστρέφοντας από τη Σερβία.

«Πάω Σαν Μαρίνο τώρα, ανυπομονώ, δεν έχω πάει ποτέ. Στη Σερβία πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το ότι αυτό το κομμάτι πλέον το αγκαλιάζει όλη η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι Σέρβοι μας υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά», ανέφερε αρχικά.

Για την επιτυχία του «Ferto», ο Akylas σχολίασε: «Όλο αυτό που μου συμβαίνει είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμη. Τσιμπιέμαι για να το καταλάβω. Δεν περίμενα ότι όλος ο κόσμος θα φωνάζει το τραγούδι μου. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό, ότι έχουν πιάσει όλο το concept. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά και ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας».

«Ετοιμάζουμε κάτι καλό και θα είναι έκπληξη»

Για το τραγούδι της Φινλανδίας, ο Akylas σχολίασε: «Ναι, ναι, το άκουσα. Είναι καταπληκτική και η ιδέα μού άρεσε πάρα πολύ και η σκηνική τους παρουσία εκεί πέρα, με φωτιές, πολύ εντυπωσιακό».

«Για τον Μάιο θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι καλό, αλλά θα είναι έκπληξη, γιατί αν το κάνω spoil θα χαθεί όλη η μαγεία. Τα στοιχήματα ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια, οπότε μέχρι τους ημιτελικούς μπορεί να έχουν αλλάξει όλα», συμπλήρωσε ο νεαρός τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει τη χώρας μας στη Eurovision.

Έπεσε στην 3η θέση των στοιχημάτων ο Akylas

Το τραγούδι της Φινλανδίας, όπως και της Δανίας, έχουν εκτοξευτεί τις τελευταίες ώρες στα στοιχήματα. Ωστόσο, o Akylas δεν αισθάνεται απειλή.