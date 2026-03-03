Τέταρτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν και η Τεχεράνη εξαπολύει επιθέσεις κατά στόχων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Κόλπο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει «ταυτοχρόνως» το Ιράν και τον Λίβανο, όπου σκοπεύει να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις σε νέες θέσεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις

Δύο αμερικανικές πρεσβείες κλειστές

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ έκλεισε χθες το βράδυ επιβεβαιώνοντας ότι δέχθηκε επίθεση μετά την ανακοίνωση του υπουργού Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας ότι «περιορισμένη πυρκαγιά» εκδηλώθηκε στους χώρους της πρεσβείας έπειτα από επίθεση δύο drone.

Οταν ερωτήθηκε σχετικά με ενδεχόμενη απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Θα το μάθετε σύντομα». Η πρεσβεία ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι κλείνει «μέχρι νεωτέρας», «εξαιτίας των τοπικών εντάσεων». Χθες, δημοσιογράφος του AFP είδε καπνό να βγαίνει από τους χώρους της πρεσβείας έπειτα από ιρανική επίθεση.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε εντολή για την απομάκρυνση του «μη απαραίτητου» διπλωματικού προσωπικού από το Ιράκ, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι «εξαπολύει ταυτόχρονα πλήγματα στην Τεχεράνη και την Βηρυτό», κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων και της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Μεγάλα σύννεφα καπνού ήταν ορατά επάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Manar που συνδέεται με την Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την νύκτα ότι βομβαρδίστηκε το κτίριο στο οποίο στεγάζεται στον νότιο τομέα της Βηρυτού.

Οπως και χθες, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκων χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν λόγω επικείμενων βομβαρδισμών.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς ανακοίνωσε στην συνέχεια ότι ο στρατός επρόκειτο να προωθηθεί και να καταλάβει «επιπλέον στρατηγικές θέσεις στον Λίβανο, ώστε να αποτρέψει επιθέσεις κατά παραμεθόριων ισραηλινών χωριών.

Ο λιβανικός στρατός αποσύρεται από θέσεις στον νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, απέναντι στην ισραηλινή «κλιμάκωση» για να προστατεύσει την ασφάλεια των στρατιωτικών του, ανακοίνωσε στρατιωτική πηγή.

Το Ισραήλ πλήττει την Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί σε πολλές συνοικίες της Τεχεράνης. Δημοσιογράφοι ανέφεραν αργότερα και νέες εκρήξεις στον βόρειο τομέα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για εκρήξεις στο Καράζ (δυτικά της Τεχεράνης) και στο Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Η Χεζμπολάχ ανακοινώνει ότι πραγματοποίησε επιθέσεις κατά τριών βάσεων του Ισραήλ

Σε σειρά ανακοινώσεων, η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωσε ότι «σε απάντηση της ισραηλινής εγκληματικής επίθεσης με στόχο δεκάδες πόλεις και χωριά του Λιβάνου, ανάμεσά τους και τα περίχωρα της Βηρυτού», οι μαχητές της χρησιμοποίησαν drone για να πλήξουν τις αεροπορικές βάσεις του Ραμάτ Νταβίντ και του Μερόν στο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε ρουκέτες κατά της βάσης της Νάφαχ στο κατεχόμενο συριακό Γκολάν.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι κατέστρεψαν βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι «κατέστρεψαν κέντρα διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drone, καθώς και στρατιωτικά αεροδρόμια».

Ιρανικές επιθέσεις κατά του Μπαχρέιν, του Ομάν και των ΗΑΕ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιήσαν «μεγάλης κλίμακας επίθεση» κατά αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Μπαχρέιν. «Είκοσι drone και τρεις πύραυλοι έπληξαν τους στόχους τους και κατέστρεψαν το βασικό κέντρο διοίκησης της βάσης», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του σώματος των Πασνταράν.

Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε ότι ιρανικά drone έπληξαν λιμάνι του Ομάν καταστρέφοντας δεξαμενή καυσίμων.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η αναχαίτιση ενός drone προκάλεσε πυρκαγιά στην βιομηχανική πετρελαϊκή ζώνη του Φουτζάιραχ (FOIZ).

Πλήγματα που αποδίδονται σε ιρανικά drone αναφέρθηκαν στο στρατόπεδο των ιρανών κούρδων μαχητών του Αζάντι, στο βόρειο Ιράκ.

Απειλή κατά των πλοίων – Τα Στενά του Ορμούζ έχουν παραλύσει

Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε χθες το ότι «όποιο πλοίο θα προσπαθήσει να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ θα πυρπολείται». Το στρατηγικό πέρασμα, νευραλγικής σημασίας για τις ροές του πετρελαίου και την ναυσιπλοΐα, έχει παραλύσει.

Η Κίνα «καλεί όλες τις πλευρές να τερματίσουν αμέσως τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και να εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», ώστε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί «να μην έχει ακόμη σημαντικότερη επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία».

Οι αγορές ανησυχούν

Μετά τη χθεσινή άνοδο κατά περισσότερο του 6%, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία σήμερα. Το μπρεντ έφθασε σήμερα στα 81 δολάρια ανά βαρέλι στις ασιατικές αγορές.

Το φυσικό αέριο σημείωνε στις 10.50 ώρα Ελλάδος αύξηση κατά 23%, έχοντας φθάσει το +33% κατά το άνοιγμα των αγορών.

Τα χρηματιστήρια στο Παρίσι, την Φρανκφούρτη και το Λονδίνο βρίσκονται στο κόκκινο. Στην Ασία, ο δείκτης του χρηματιστηρίου στην Σεούλ έκλεισε στο -7% και στο Τόκιο με πτώση άνω του 3%.