Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παρουσία streamers πραγματικών εγκλημάτων έξω από το σπίτι της 84χρονης, Νάνσι Γκάθρι, στο Τούσον, η οποία αγνοείται εδώ και έναν μήνα, με την υπόθεση να παραμένει χωρίς υπόπτους ή σαφή στοιχεία.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν σε live μεταδόσεις και αναρτήσεις στα social media, μία streamer που εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Kiki βρέθηκε το Σαββατοκύριακο έξω από το σπίτι της αγνοούμενης, φορώντας πολύ κοντό σορτσάκι και crop top, συνοδευόμενη από έναν εικονολήπτη ντυμένο με δερμάτινα. Η εικόνα αυτή εξόργισε άλλους creators που κάλυπταν επίσης την υπόθεση από το σημείο.

Ανάμεσά τους ήταν ο JLR Investigates και ένας ακόμη streamer γνωστός ως Criminal Network, οι οποίοι κατηγόρησαν την Kiki ότι εκμεταλλεύεται την εξαφάνιση της ηλικιωμένης για να στήσει «προκλητική φωτογράφιση» και να κερδίσει προβολή. Σε βίντεο από το live της Kiki, ακούγεται κάποιος να τη χαρακτηρίζει «ντροπιαστική», με την ίδια να απαντά υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο προς την κάμερα. Το απόσπασμα ανέβηκε στην πλατφόρμα X, όπου ξέσπασε διαδικτυακός πόλεμος μεταξύ των streamers.

@nypost Ghoulish streamers are turning Nancy Guthrie’s Tucson home into a grim spectacle as they feud with each other a month after the 84-year-old grandmother went missing. One streamer, who goes by Kiki, showed up at the crime scene over the weekend wearing a tiny pair of booty shorts and a crop top — accompanied by a leather-clad cameraman. Read more at the link in our bio. ♬ original sound – New York Post | News

Ο Criminal Network έγραψε χαρακτηριστικά: «Ενήλικες, δώστε προσοχή. Kiki, μόλις αυτό γίνει θέμα για εμένα και για εσένα, παύει να είναι για τη Νάνσι. Αν δεν βοηθάς να βρεθεί, με σεβασμό, σκάσε», προσθέτοντας με νόημα: «Notice your name is not Nancy».

Η Kiki, από την πλευρά της, υπερασπίστηκε τον εαυτό της, λέγοντας ότι βρισκόταν εκεί για να τραβήξει υλικό και φωτογραφίες προώθησης για επερχόμενο επεισόδιο true crime που ετοιμάζει για την υπόθεση. Κατηγόρησε μάλιστα τους επικριτές της ότι αυτοί είναι που αποπροσανατολίζουν το κοινό από την εξαφάνιση της 84χρονης.

Ghoulish Nancy Guthrie streamers are feuding with each other outside her house – as crime scene becomes grim spectacle https://t.co/WC5gL183uF pic.twitter.com/uskzLTbeeC — New York Post (@nypost) March 2, 2026

«Κατάφερες να πάρεις όλη την προσοχή από τη Νάνσι Γκάθρι και να τη στρέψεις πάνω μου!», έγραψε απευθυνόμενη στον JLR. «Ενώ εσύ ασχολούσουν με το τι φορούσα, εγώ παρουσίαζα τα γεγονότα και προσπαθούσα να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο», πρόσθεσε ειρωνικά.

Παρά την υπεράσπισή της, πολλοί χρήστες παρέμειναν εξοργισμένοι. «Ποιος πάει στο σπίτι μιας αγνοούμενης 84χρονης και ποζάρει ημίγυμνος για φωτογραφίες;», έγραψε ένας σχολιαστής, συνοψίζοντας την αγανάκτηση που προκάλεσε το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι η Νάνσι Γκάθρι είναι μητέρα της γνωστής παρουσιάστριας του «Today», Σαβάνα Γκάθρι, και εξαφανίστηκε από το σπίτι της την 1η Φεβρουαρίου, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.