Την έντονη διαμαρτυρία τους για τη συνέντευξη του καταδικασμένου τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα στον ΣΚΑΪ, εξέφρασαν για ακόμη μία φορα σε κοινή ανακοίνωσή τους οι Σύλλογοι Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και «Ως Εδώ».

Οι συγγενείς των θυμάτων εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στη δημόσια προβολή των δραστών, επισημαίνοντας πως «αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα».

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση», τονίζουν επίσης στην ανακοίνωσή τους.

Η ανακοίνωσή τους

«Το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΙ για την 17Ν έδωσε, για πρώτη φορά, τηλεοπτικό βήμα στον αμετανόητο κατά συρροή δολοφόνο της τρομοκρατικής οργάνωσης, κάνοντας κάτι που από θέση αρχής είχαν αρνηθεί επί δεκαετίες όλοι οι «θεσμικοί» ειδησεογραφικοί οργανισμοί της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο του προσφέρθηκε απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού «κουφοντινάκια», ξανά δολοφονώντας, παράλληλα, τους δικούς μας ανθρώπους.

Μάλιστα, το ανέλπιστο δώρο της δημοσιότητας του δίνεται μεθοδικά, επεισόδιο – επεισόδιο, μεγιστοποιώντας το «ενδιαφέρον» γύρω από τον ίδιο και τα εγκλήματά του.

Αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση».

Σημειώνεται πως τον Δεκέμβριο του 2025 εξέδωσαν ακόμη μία ανακοίνωση στην οποία εξέφραζαν την αντίθεσή τους για το ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε και αφορά την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη.