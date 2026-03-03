Η Γαλλία έχει το δικαίωμα επέμβασης στη Μέση Ανατολή για να προστατεύσει τους συμμάχους της, αν αυτοί της το ζητήσουν, δήλωσε σήμερα σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν διπλωματικές διαβουλεύσεις εν εξελίξει για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων σειράς χωρών με την αρωγή της Γαλλίας. Η Γαλλία έχει υπογράψει συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με χώρες της Μέσης Ανατολής όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ το Κουβέιτ και ο Λίβανος. Ερωτηθείς ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό αν η Γαλλία κάνει χρήση των αεροσκαφών Rafale για την αντιμετώπιση των drones, αρκέστηκε στην απάντηση οτι αυτά τα αεροσκάφη και οι Γάλλοι πιλότοι τους δραστηριοποιούνται για την προστασία του εναέριου χώρου πάνω από τις βάσεις της Γαλλίας στην περιοχή.

Ο Γάλλος υπουργός ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός των Γάλλων πολιτών που βρίσκονται σε 12 χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν εμπλακεί στην πολεμική κρίση, ανέρχεται σε 400.000 και ότι τουλάχιστον 25.000 εξ αυτών είναι περαστικοί. Ως προς τις δυνατότητες αναχώρησής τους από την περιοχή ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι οι γαλλικές αρχές εξετάζουν την πραγματοποίηση πτήσεων ούτως ώστε να βοηθηθούν οι πλέον ευάλωτοι εξ αυτών. Ο Γάλλος υπουργός χαρακτήρισε επίσης ουσιώδη και απαραίτητο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εκφράζοντας την ευχή να συμβεί αυτό το ταχύτερο δυνατό.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ένωσης Γάλλων εφοπλιστών, είναι ακινητοποιημένα στην περιοχή – λόγω του κλεισίματος των στενών του Χορμουζ – περίπου 50 εμπορικά πλοία, τα οποία είτε φέρουν γαλλική σημαία είτε είναι γαλλικής ιδιοκτησίας.

Τελος στο υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας λειτουργεί ομάδα διαχείρισης κρίσης η οποία μελετά καθημερινά τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας.