Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο γραφείο του στη Βουλή προκειμένου να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις μετά την επίθεση στο Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η συνάντηση των δύο ανδρών κράτησε περίπου 40 λεπτά.

«Όλα καλά», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποχωρώντας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση «υπήρξε πλήρης ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη στον κ. Ανδρουλάκη, σε πολύ καλό κλίμα, όπως πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Άλλωστε αυτό επιβάλουν οι περιστάσεις αλλά και η θεσμική τάξη».

«Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο αίτημα για αυτή τη συνάντηση για να υπάρχει μία κατ’ ιδίαν ενημέρωση για τις πολύ κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα ήθελα δημόσια να πω ότι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται πρώτα και πάνω απ’ όλα στην προστασία, αλλά και τον ασφαλή επαναπατρισμό των πολλών χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι σε διάφορα κράτη του Κόλπου. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά προετοιμασίας, αλλά όπως όλοι αντιλαμβάνονται έως ότου ανοίξουν οι εναέριοι χώροι για να μπορέσουν να δρομολογηθούν πτήσεις, η απομάκρυνση τους αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη. Προφανώς η έννοια μας είναι και ασφάλεια των ναυτικών μας, καθώς έχουμε πολλά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του περσικού Κόλπου και το υπουργείο Nαυτιλίας έχει κάνει όλες σχετικές κινήσεις και βέβαια ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Κύπρου και να παράσχει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη για οποιαδήποτε απειλή κατά της κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι κράτος-μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε απειλή είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Η ελληνική διπλωματία, αλλά και οι αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις, τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού», τόνισε ο πρωθυπουργός, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση.

«Σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Από κει και πέρα παρακολουθούμε με πολλή προσοχή τις εξελίξεις, όλοι επιδιώκουμε και επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση γνωρίζοντας ιστορικά ότι κάθε φορά που είχαμε διευρυμένες συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είχαμε πολύ δυσάρεστες και γεωπολιτικές επιπτώσεις και ανθρωπιστικές κρίσης και προφανώς οικονομικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», είπε, χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε: «Πήρα την πρωτοβουλία να συναντηθούμε και μαζί κύριε πρωθυπουργέ για να με ενημερώσετε για την προετοιμασία που κάνει χώρα μας σε επίπεδο ασφάλειας, αλλά και πιθανόν για πολιτικών οικονομικών και ενεργειακών επιπτώσεων, μετά την εμπόλεμη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Η χώρα μας σταθερά είναι πυλώνας ασφαλείας, με σεβασμό του διεθνούς δικαίου στην ευρύτερη περιοχή, γι’ αυτό θέση μου είναι ότι στρατιωτική μας περιουσία κάτω από τις παρούσες συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού και ειδικότερα του κυπριακού ελληνισμού που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο που διεξάγουν Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν. Πρέπει άλλωστε διότι είμαστε η φωνή της Ευρώπης στην ευρύτερη περιοχή να πάρουμε και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να υπάρχει διακινήσετε και της Ευρώπης απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει αναταράξεις και νέες επικίνδυνες συνθήκες αστάθειας για τους ευρωπαϊκούς λαούς.

Τέλος, πραγματικά πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες που σήμερα έχουν εμπλακεί στην αντιπαράθεση αυτή είναι πάρα πολύ και θα ήθελα και γι’ αυτό να μας ενημερώσετε για να έχουμε μια πλήρη άποψη».