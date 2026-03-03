Αργά το βράδυ της Δευτέρας, η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» και η φρεγάτα «Ψαρά» του Πολεμικού μας Ναυτικού απέπλευσαν από το ναύσταθμο της Σαλαμίνας προκειμένου να βρεθούν στην Κύπρο. Μαζί με τα δύο ζεύγη μαχητικών F-16 θα αποτελέσουν ασπίδα για τη Μεγαλόνησο, η οποία αίφνης βρέθηκε στη δίνη της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή μετά τη συντονισμένη επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η Λευκωσία είναι από χθες σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από επιθέσεις με drones που στόχευσαν τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Η Αθήνα αποφάσισε άμεσα να σταθεί στο πλευρό της Κύπρου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και του ανακοίνωσε ότι η κυπριακή άμυνα θα ενισχυθεί με τις φρεγάτες και τα μαχητικά μας, ενώ σήμερα θα βρεθεί στο νησί και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο ΑΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοινώνοντας τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι, μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφασίσαμε να συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνά της, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες.

Οι δύο φρεγάτες έχουν ως στόχο να προστατεύσουν την Κύπρο από ακόμα πιο ισχυρά χτυπήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, τίποτα δεν αποφασίστηκε τυχαία. Οι δύο φρεγάτες έχουν ως στόχο να προστατεύσουν, μέσα από την προηγμένη τεχνολογία που φέρουν, την Κύπρο από ακόμα πιο ισχυρά χτυπήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «ΚΙΜΩΝ» είναι η πλέον σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα, ενώ η φρεγάτα «Ψαρά» διαθέτει το ελληνικής κατασκευής σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», το οποίο είναι ένα σύστημα anti-drone. Επίσης, από αέρος, τα F-16 Viper θα συμπληρώσουν το τείχος άμυνας.

Σε δύο επίπεδα κινείται η κυβέρνηση

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση κινείται σε δύο επίπεδα. Από τη μία, διατηρεί συνεχή επαφή με συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μέση Ανατολή, επιδιώκοντας συντονισμό και αποκλιμάκωση.

Ήδη χθες, μετά και το περιστατικό στην Κύπρο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και τον ενημέρωσε για τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Από την άλλη, εντός συνόρων, δίνει έμφαση στην ενημέρωση για όλες τις κινήσεις από όποιον πολιτικό αρχηγό το επιθυμεί.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα στις 12:00 θα συναντηθεί στη Βουλή με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ αύριο αναμένεται να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια για τις διεθνείς εξελίξεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε περιοχές όπου μαίνονται οι συγκρούσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των ελληνικών πρεσβειών και προξενείων στην Κύπρο, το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ζητώντας πλήρη εικόνα της κατάστασης στο πεδίο. Όπως υπογράμμισε, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία και η στήριξη των Ελλήνων της διασποράς.

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη φύλαξη στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, τα οποία προσαρμόζονται αναλόγως των εξελίξεων. Ειδική αναφορά γίνεται στη στρατιωτική βάση της Σούδας, για την οποία υπογραμμίζεται ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ή καλλιέργειας φόβου στους πολίτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συγκάλεσε εκτάκτως για αύριο το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με αντικείμενο τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.