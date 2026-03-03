Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι μια επίθεση εναντίον του Ιράν ήταν επειγόντως αναγκαία, επειδή, όπως υποστήριξε, η Τεχεράνη κατασκεύαζε νέες υπόγειες εγκαταστάσεις για να προστατεύσει τα πυραυλικά και πυρηνικά της προγράμματα από επιθέσεις.

«Ο λόγος που έπρεπε να δράσουμε τώρα είναι επειδή, αφού πλήξαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων τους… άρχισαν να κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις… υπόγεια καταφύγια που θα καθιστούσαν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα ατομικής βόμβας τους απρόσβλητα μέσα σε λίγους μήνες», υποστήριξε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Αν δεν λαμβανόταν δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να ληφθεί δράση στο μέλλον», πρόσθεσε, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εμπλέκονται σε έναν «ατελείωτο πόλεμο» κατά του Ιράν, επιμένοντας ότι η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί σύντομα.

ISRAELI PM NETANYAHU on a path for peace in the Middle East: "This is not an endless war, this is a gateway to peace." | @seanhannity pic.twitter.com/6UAXI4d3kY — Fox News (@FoxNews) March 3, 2026

«Ακούω ότι κάποιοι σας λένε πως θα έχετε έναν ατελείωτο πόλεμο εδώ — Δεν πρόκειται να έχετε έναν ατελείωτο πόλεμο, γιατί… αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του» από την ίδρυσή του, δήλωσε ο Νετανιάχου στο Fox News.

«Αυτή θα είναι μια γρήγορη και αποφασιστική ενέργεια», υποστήριξε.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν στείλει αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το αν αυτό αποτελεί στόχο. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δεν είναι, και πως στόχος είναι η εξουδετέρωση των ιρανικών πυραυλικών, ναυτικών και πυρηνικών απειλών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι το 95% των προβλημάτων στη Μέση Ανατολή προέρχεται από το Ιράν και ότι η πτώση του καθεστώτος θα οδηγούσε σε κύμα ειρηνευτικών συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών και μουσουλμανικών γειτόνων του.

Τόνισε ακόμη ότι οι κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ θα «εγκαινιάσουν μια εποχή ειρήνης που δεν έχουμε καν ονειρευτεί».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την Επιχείρηση Epic Fury επειδή το Ισραήλ επρόκειτο να εξαπολύσει προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν ότι η Τεχεράνη θα απαντούσε στοχοποιώντας αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

Η δήλωση αυτή ενέτεινε περαιτέρω την κριτική προς την αμερικανική κυβέρνηση ότι το Ισραήλ παρέσυρε τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Νετανιάχου απέρριψε τον ισχυρισμό γελώντας.

«Αυτό είναι γελοίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο. Κάνει αυτό που θεωρεί σωστό για την Αμερική. Κάνει επίσης αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αντιλαμβάνεται από μόνος του τις απειλές που θέτει το Ιράν.

Ο Νετανιάχου αφιέρωσε μεγάλο μέρος της συνέντευξης επαινώντας τον Τραμπ, ο οποίος είχε καλέσει νωρίτερα τους υποστηρικτές του να παρακολουθήσουν το Fox News και, σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολουθούσε και ο ίδιος τη συνέντευξη..