Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο NewsNation ότι σύντομα οι πολίτες θα μάθουν ποια θα είναι η αντίδραση για την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ και για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, όπως αναφέρει δημοσιογράφος του μέσου στο X, επικαλούμενος συνέντευξη μαζί του.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία χτυπήθηκε από δύο drones, προκαλώντας περιορισμένη πυρκαγιά και μικρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο X, επικαλούμενη αρχική εκτίμηση.

Ο Τραμπ προσθέτει ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος του Ιράν, σύμφωνα με το μέσο.

Νωρίτερα η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να «παραμείνουν άμεσα σε εσωτερικούς χώρους».

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, η πρεσβεία ενημέρωσε ότι ισχύει οδηγία «shelter in place» για τις περιοχές Τζέντα, Ριάντ και Νταχράν, ενώ παράλληλα συνιστά τον περιορισμό των μη απαραίτητων μετακινήσεων προς στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Τονίζεται ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές.