Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν πλέον χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση με το Ιράν, ενώ νωρίτερα ο αριθμός των νεκρών ήταν τέσσερις, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανέσυραν τις σορούς δύο στρατιωτικών που αγνοούνταν, από εγκατάσταση που είχε πληγεί κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή.

Τα ονόματα των στρατιωτών που σκοτώθηκαν δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα πριν περάσουν 24 ώρες από τη στιγμή που θα ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες απώλειες, αφού είχε ανακοινώσει αρχικά τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών στο Κουβέιτ.

Ο Τραμπ δήλωσε: «Δυστυχώς, πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλοι πριν τελειώσει. Έτσι είναι τα πράγματα, είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότεροι. Αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην συμβεί αυτό».