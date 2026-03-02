Ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του και τον χαρακτήρα που έδειξαν ήταν μετά το τέλος του αγώνα με το Μαυροβούνιο ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός στις δηλώσεις του ανέφερε πως οι παίκτες της Εθνικής έδειξαν προσωπικότητα και πως η νίκη ήταν πολύ σημαντική για την συνέχεια των προκριματικών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για τη νίκη της Εθνικής: «Δείξαμε χαρακτήρα, αυτό είναι πιο σημαντικό και από το να παίρναμε δύο νίκες. Δείξαμε προσωπικότητα. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Δεν ήταν εύκολο να το κάνουμε, είχαμε μια άλλη ομάδα σήμερα».

Για αυτά που άλλαξε η Ελλάδα: «Οι συνεργάτες μου έκαναν πολύ καλή δουλειά όσο έλειπα και εγώ. Όμως, στο πρώτο ματς ήμασταν ανυπόμονοι και ασύνδετοι, κάναμε λάθη και στην άμυνα. Κάναμε τις αλλαγές μας. Δείξαμε βίντεο, προπονηθήκαμε και τα παιδιά κατάλαβαν την ένταση και τον τρόπο που έπρεπε να παίξουμε. Γυρίσαμε τη μπάλα, βρήκαμε τον ελεύθερο παίκτη και τα καταφέραμε».

Για τη βαθμολογία και τη συνέχεια στα «παράθυρα»: «Η σημερινή νίκη ήταν πολύ σημαντική, σε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι. Μένουν δύο παιχνίδια σε αυτόν τον Όμιλο. Θέλουμε να είμαστε υγιείς και τα παιδιά να έχουν ρυθμό. Καλή επιτυχία στις ομάδες τους και θα δούμε τι θα γίνει τότε».

Για το πόσο δύσκολο είναι να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ εν καιρώ πολέμου: «Πιστεύω ότι πάνω από όλα έχει σημασία η ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ωραία όσα γίνονται. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να βρεθεί η ειρήνη. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Εύχομαι να βρεθεί λύση».

Για τους Έλληνες στις εξέδρες: «Είναι το πάθος, η καρδιά του Έλληνα, η αγάπη για το έθνος μας. Ακούγονταν πιο πολύ, ενώ ήταν λιγότεροι. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε».