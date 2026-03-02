Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε ο 47χρονος που απέδρασε, το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, από το «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών. Η ποινή αποφασίστηκε να εκτιθεί στο σύνολό της, πλην όμως η εκτέλεσή της ανεστάλη ενόψει της έφεσης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, δραπέτευσε από το μπαλκόνι τού θαλάμου νοσηλείας και εντοπίστηκε δύο μέρες αργότερα από αστυνομικούς σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. «Δεν κατάλαβα ούτε εγώ πώς έγινε» είπε στην απολογία του, όταν ρωτήθηκε για την απόδραση.

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί με βούλευμα Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς φέρεται πως παραβίασε περιοριστικούς όρους με τους οποίους είχε αποφυλακιστεί. Εξέτιε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για διακεκριμένη κλοπή, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και αντίσταση. Βρίσκεται πλέον πίσω στις φυλακές για να εκτίσει τη συγκεκριμένη ποινή.