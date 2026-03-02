Έκλεισαν από την 1η Μαρτίου και έως τις 10 Μαρτίου 2026 οι ψηφιακές εφαρμογές του Μητρώου της ΑΑΔΕ, προκειμένου να προχωρήσουν οι αλλαγές στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με βάση τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Με την προσωρινή απενεργοποίηση του Μητρώου, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για ενάρξεις, μεταβολές στοιχείων και διακοπές, ενώ οι πολίτες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε αλλαγές στα προσωπικά τους στοιχεία και στη διεύθυνση κατοικίας.

Οι ψηφιακές εφαρμογές θα τεθούν εκ νέου σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων. Πρόκειται για την επικαιροποίηση και αντιστοίχιση 1,9 εκατ. ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες, διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους φορολογουμένους. Εφόσον, πάντως, προκύψει ανάγκη, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης των στοιχείων.

Τι αλλάζει για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή θα πραγματοποιηθεί αυτόματη ενημέρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας βάσει του εγκεκριμένου πίνακα αντιστοίχισης.

Οι νέοι ΚΑΔ θα καταχωρηθούν συστημικά στο Μητρώο της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον φορολογούμενο. Οι ισχύοντες ΚΑΔ την 1 Μαρτίου 2026 θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό, ο οποίος θα ξεκινά από το ψηφίο 8 και θα έχει μήκος πέντε ψηφία. Οι νέοι ΚΑΔ αντικαθιστούν τους παλαιούς στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία της αυτόματης ενημέρωσης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους,

κοινοποίηση στον φορολογούμενο, με σχετικό μήνυμα, της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης,

δυνατότητα διόρθωσης οποιασδήποτε καταχώρισης, μεταβολής ή αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ από τον φορολογούμενο, με ημερομηνία εκείνη της αυτόματης αντιστοίχισης, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» και «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού», έως την 1η Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου.

Σε περίπτωση που μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ, η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε επισκόπηση της ολοκλήρωσης της αντιστοίχισης και των νέων ΚΑΔ, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία της οίκοθεν αντιστοίχισης, μέσω της εφαρμογής «Βεβαιώσεις Μητρώου», στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία» της ψηφιακής πύλης myAADE.

Όσοι φορολογούμενοι προχωρήσουν σε καταχώριση, μεταβολή ή διακοπή υφιστάμενου ΚΑΔ υποβάλλουν δήλωση μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην πύλη myAADE «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης», με ημερομηνία μεταβολής μεταγενέστερη της ημερομηνίας αντιστοίχισης, η οποία και εξετάζεται. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την καταχώριση, μεταβολή ή διακοπή ΚΑΔ σε υποκατάστημα εσωτερικού, μέσω της εφαρμογής «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού», εφόσον ο ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στην έδρα της επιχείρησης.