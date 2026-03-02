Τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει τον αθλητισμό και κυρίως την Euroleague, με την διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει δύο νέες αναβολές αγώνων.
Συγκεκριμένα, η Euroleague το περασμένο Σάββατο (28/02) είχε ανακοινώσει την αναβολή του αυριανού (03/03) εξ αναβολής αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί.
Σήμερα ανακοίνωσε και την αναβολή δύο αγώνων που ήταν προγραμματισμενοι για την προσεχή Πέμπτη (05/03).
Έτσι, δεν θα γίνουν οι αγώνες Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι, οι οποίοι και θα οριστούν σε νέα ημερομηνία.