Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ πήρε «εκδίκηση» από το Μαυροβούνιο και έφυγε με τη νίκη από την «Χάλα Μοράτσα» με 79-65, με κορυφαίο παίκτη τον Βασίλη Τολιόπουλο ο οποίος πέτυχε 27 πόντους με 7 τρίποντα.

Έτσι η «γαλανόλευκη» με την αποψινή νίκη έφτασε τις τρεις σε τέσσερις αγώνες στα προκριματικά του Παγκοσμίου 2027, με τους επόμενους αγώνες να είναι τον Ιούλιο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη από το ξεκίνημα του αγώνα μπήκε αποφασισμένη να κάνει ένα καλό παιχνίδι και να πάρει διαφορά και η λήξη του πρώτου δεκαλέπτου την βρήκε μπροστά με 22-18, με 10 πόντους του Τολιόπουλου.

Στην δεύτερη περίοδο η Εθνική μας ομάδα με Τολιόπουλο, Λαρεντζάκη και Καλαϊτζάκη έφτασε μέχρι το 44-28, αλλά με ένα 7-0 το Μαυροβούνιο έριξε τη διαφορά στο 35-44, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο το Μαυροβούνιο μπροστά στο κοινό του έκανε την αντεπίθεση έφτασε στο 45-53 για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο και να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο με 53-57.

Ωστόσο στην τελευταία περίοδο και πάλι η ομάδα του Σπανούλη μπήκε αποφασιμενη και με τρίποντα των Τολιόπουλου, Λαρεντζάκη και Παπανικολάου πήγε το παιχνίδι εκεί που αυτή ήθελε και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 79-65.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Ίλιτς 2, Νίνταμ 8, Ιβάνοβιτς 2 (4ασ.), Χατζιμπέγκοβιτς 5 (6ρ.), Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 10, Ζιβάνοβιτς 2, Νίκολιτς 4, Ντρόμπνιακ 14 (6ρ.), Πόποβιτς 5, Ράντοντσιτς 13.

ΕΛΛΑΔΑ: Λαρεντζάκης 6, Μωραΐτης 9, Τολιόπουλος 27 (5ρ., 10ασ.), Καλαϊτζάκης 6, Χαραλαμπόπουλος 4, Παπανικολάου 5, Χουγκάζ 5, Αντετοκούνμπο 8, Μήτογλου 5 (8ρ., 3ασ.), Ε. Μήτρου-Λονγκ 4.