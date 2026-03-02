Η Εθνική ομάδα μπάσκετ νίκησε το Μαυροβούνιο με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση με 27 πόντους και 10 ασίστ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Έλληνας διεθνής στις δηλώσεις του τόνισε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έπρεπε να δείξει πως είναι καλύτερο και παράλληλα ευχαρίστησε τους Έλληνες φιλάθλους για την στήριξη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Τολιόπουλος στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για τη νίκη επί του Μαυροβουνίου: «Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε. Έπρεπε να δείξουμε πως είμαστε καλύτερη ομάδα. Το αποδείξαμε. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και ήμασταν καλύτεροι και στην επίθεση».

Για την ήττα στο πρώτο ματς: «Υπάρχουν μέρες που η μπάλα δεν μπαίνει. Δεν πιστεύω πως πριν τρεις μέρες δεν είχαμε καλές προϋποθέσεις για τα σουτ. Το ίδιο κάναμε και σήμερα, αλλά τα βάλαμε. Δεν μας άρεσε η ήττα μας. Θέλαμε να αποδείξουμε πως έχουμε διαφορά, πως δεν έπρεπε να χάσουμε στην έδρα μας. Ήμασταν όλοι αποφασισμένοι, συγκεντρωμένοι και τα καταφέραμε».

Για αυτά που ζήτησε ο Βασίλης Σπανούλης από τους παίκτες του: «Μας είπε ο κόουτς ότι το Μαυροβούνιο έδειξε πως το ήθελε περισσότερο το πρώτο ματς. Σε αυτό το ματς ήμασταν καλύτεροι στο ριμπάουντ, ήμασταν πιο αποφασισμένοι. Θέλαμε να βάλουμε τον εγωισμό μας μπροστά και να δείξουμε πως είμαστε καλύτεροι. Αντιδράσαμε καλά, γυρίσαμε τη μπάλα. Στο τέλος είχαμε τον έλεγχο».

Για τη συνέχεια της «επίσημης αγαπημένης»: «Από εδώ και πέρα γυρίζουμε στις ομάδες μας. Όταν πρέπει να στηρίξουμε ξανά την Εθνική, θα είμαστε εκεί για να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε».

Για τους Έλληνες στις κερκίδες του γηπέδου: «Ο κόσμος είναι καταπληκτικός κάθε φορά. Μας στηρίζει όπου και να παίζουμε, είναι ο έκτος παίκτης μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ».