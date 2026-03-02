Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε απόψε η 27η αγωνιστική του Ιταλικού πρωταθλήματος. Στην Πίζα η Μπολόνια πήρε σπουδαία νίκη με 0-1 απέναντι στην τοπική ομάδα με γκολ που πέτυχε ο Όντγκαρντ στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στο άλλο ματς της ημέρας στο Ούντινε, η Ουντινέζε επικράτησε με 3-0 της Φιορεντίνα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ οι «βιόλα» από την άλλη γνώρισαν την ήττα μετά από τρεις αγωνιστικές.

Τα γκολ για την Ουντινέζε πέτυχαν οι Καμπασέλε στο 10’, Ντέιβιτς στο 64′ με εκτέλεση πέναλτι και το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Μπούκσα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (27/02)

Πάρμα-Κάλιαρι 1-1

Σάββατο (28/02)

Κόμο-Λέτσε 3-1

Βερόνα-Νάπολι 1-2

Ίντερ-Τζένοα 2-0

Κυριακή (01/03)

Κρεμονέζε-Μίλαν 0-2

Σασουόλο-Αταλάντα 2-1

Τορίνο-Λάτσιο 2-0

Ρόμα-Γιουβέντους 3-3

Δευτέρα (02/03)

Πίζα-Μπολόνια 0-1

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 3-0

H επόμενη αγωνιστική:

Αταλάντα-Ουντινέζε

Γιουβέντους-Πίζα

Κάλιαρι-Κόμο

Λάτσιο-Σασουόλο

Λέτσε-Κρεμονέζε

Μίλαν-Ίντερ

Μπολόνια-Βερόνα

Νάπολι-Τορίνο

Τζένοα-Ρόμα

Φιορεντίνα-Πάρμα