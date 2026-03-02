Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αναμένεται να λήξει σύντομα. Αντιθέτως, μπορεί να κρατήσει τουλάχιστον 5 εβδομάδες, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας και ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταλούν χερσαία στρατεύματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, είπε ότι «είμαστε ο πιο ισχυρός στρατός στον κόσμο, με άνεση θα επικρατήσουμε», τονίζοντας πως ο πόλεμος αναμένεται να συνεχιστεί για τέσσερις έως και πέντε εβδομάδες το λιγότερο, μέχρι να αφανιστεί η ηγεσία του Ιράν.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, είπε ότι «οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν την επιχείρηση για να αφανίσουν τις απειλές που προβάλλει το Ιράν και το τρομακτικό καθεστώς του. Μετά τον πόλεμο των 12 ημερών, οι Ιρανοί συνέχισαν να μας απειλούν και το πυραυλικό τους πρόγραμμα».

«Το καθεστώς ήδη έχει πυραύλους με βεληνεκές να χτυπήσουν την Ευρώπη και ακόμη να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας. Σκοπός ήταν να καλύψουν αυτά τα προγράμματα. Ένα ιρανικό καθεστώς οπλισμένο με βαλλιστικούς πυραύλους είναι απειλή προς τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει 10 πολεμικά πλοία του Ιράν, αλλά και πως έχουν καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο – την πρώτη μετά την έναρξη των επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας – απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια της εκστρατείας, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τους χτυπάμε χειρουργικά, συντριπτικά και αμετανόητα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες σε ιρανικό έδαφος. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν «όσο χρειαστεί» για να διασφαλίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα, αποφεύγοντας να αποκαλύψει επιχειρησιακές λεπτομέρειες. «Ο πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι αντίπαλοί μας γνωρίζουν πως θα φτάσουμε μέχρι εκεί που απαιτείται», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι η επιχείρηση δεν αποτελεί «άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας» ούτε πόλεμο αλλαγής καθεστώτος. «Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, όχι άλλο τέλμα για οικοδόμηση χώρας», δήλωσε, επιχειρώντας να διαφοροποιήσει τη σημερινή στρατηγική από τις πολυετείς παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Η στάση του Ισραήλ

Το Ισραήλ στηρίζει πλήρως τα αμερικανικά σχέδια για το Ιράν, με το CBS NEWS να αναφέρει ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο να εισβάλει στον Λίβανο, με αφορμή τη Χεζμπολάχ.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ, ταξίαρχος Effie Defrin, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές», όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν το Ισραήλ θα επεκτείνει τις επιθέσεις του στο Λίβανο σε χερσαία επίθεση.

«Δραστηριοποιούμαστε και στο Λίβανο προκειμένου να εξουδετερώσουμε μια σημαντική απειλή… Εν κατακλείδι, όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές. Θα δράσουμε για να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Ντεφρίν απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο διεθνής εκπρόσωπος του στρατού, υποστράτηγος Nadav Shoshani, δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει «επικείμενη» χερσαία εισβολή στο Λίβανο, μετά την επίθεση που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας η λιβανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ με αεροπορικές επιδρομές.