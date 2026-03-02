Ο κορυφαίος στρατηγός των ΗΠΑ, Dan Caine, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, έδωσε σήμερα ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα και ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν. Μέχρι στιγμής, τέσσερα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί και τέσσερα άλλα παραμένουν σοβαρά τραυματισμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.



Αυτές είναι οι τρεις κρίσιμες ημερομηνίες του επιχειρησιακού χρονοδιαγράμματος:



27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Στις 3:38 μ.μ., η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το τμήμα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και τμήματα της Νότιας Ασίας, έλαβε την «τελική εντολή εκτέλεσης» από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: «Η επιχείρηση Epic Fury εγκρίθηκε. Καμία ματαίωση. Καλή τύχη.»



Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τις τελικές προετοιμασίες: Οι συστοιχίες αεράμυνας έλεγξαν τα συστήματά τους για να ανταποκριθούν σε ιρανικές επιθέσεις, οι πιλότοι και τα πληρώματα έκαναν την τελευταία πρόβα των πακέτων κρούσης, και τα πληρώματα εδάφους άρχισαν τη φόρτωση των τελικών όπλων. Δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων άρχισαν να κινούνται προς τα σημεία εκτόξευσης. Οι πρώτες κινήσεις έγιναν από την Cyber Command (Διοίκηση Κυβερνοχώρου) και τη Space Command (Διοίκηση Διαστήματος) των ΗΠΑ, οι οποίες εργάστηκαν για να διαταράξουν, να υποβαθμίσουν και να τυφλώσουν την ικανότητα του Ιράν να βλέπει, να επικοινωνεί και να αντιδρά πριν ξεκινήσει η επίθεση.

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Στις 1:15 π.μ. (9:45 π.μ. ώρα Ιράν), περισσότερα από 100 αεροσκάφη από ξηρά και θάλασσα απογειώθηκαν, «σχηματίζοντας ένα ενιαίο συγχρονισμένο κύμα». Η επίθεση υπό το φως της ημέρας βασίστηκε σε ένα «γεγονός-πυροδότη» που διεξήχθη από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), με τη βοήθεια της κοινότητας πληροφοριών των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια προφανή αναφορά του Caine στο αιφνιδιαστικό πλήγμα του Ισραήλ κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, το οποίο υποστηρίχθηκε από αμερικανικές πληροφορίες. Οι πρώτες βολές ήταν πύραυλοι Tomahawk που εστάλησαν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ενώ οι δυνάμεις εδάφους εκτόξευσαν όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς. Η επίθεση έπληξε περισσότερους από 1.000 στόχους το πρώτο 24ωρο.



1-2 ΜΑΡΤΙΟΥ: Η αρχική φάση της επίθεσης επικεντρώθηκε στις υποδομές διοίκησης και ελέγχου του Ιράν, στις ναυτικές δυνάμεις, στις τοποθεσίες βαλλιστικών πυραύλων και στις υποδομές πληροφοριών, με σκοπό «να τους ζαλίσει και να τους προκαλέσει σύγχυση», δήλωσε ο Caine. Ο συνδυασμένος αντίκτυπος των πληγμάτων είχε ως αποτέλεσμα την εδραίωση αεροπορικής υπεροχής, η οποία θα ενισχύσει την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων και θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις πάνω από το Ιράν.



Η προσπάθεια περιελάμβανε αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2, τα οποία πραγματοποίησαν μια πτήση 37 ωρών μετ’ επιστροφής από τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει ξεχωριστά εκατοντάδες εξόδους εναντίον εκατοντάδων στόχων. Η επιχείρηση συνεχίζεται με τις συστοιχίες Patriot και THAAD των ΗΠΑ, καθώς και με αντιτορπιλικά του Ναυτικού με δυνατότητα βαλλιστικής αντιπυραυλικής άμυνας, που εκτελούν αναχαιτίσεις εκατοντάδων πυραύλων που στοχεύουν τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις. Η απειλή από drones αυτοκτονίας παραμένει επίμονη, 57 ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters.