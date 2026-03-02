Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα και τα ιρανικά πλήγματα στο Ντουμπάι έχουν προκαλέσει ένα κύμα ανησυχίας με αποτέλεσμα οι πολίτες με τον παραμικρό θόρυβο να τρομάζουν. Κάτι τέτοιο φαίνεται και στο βίντεο που έγινε viral από το Ντουμπάι στο οποίο φαίνονται πελάτες ενός δημοφιλούς εστιατορίου να τρέχουν να βρουν καταφύγιο, πιστεύοντας ότι έγιναν στόχος επίθεσης.

Οι κάτοικοι της πόλης είναι σε διαρκή εγρήγορση, καθώς από το Σάββατο το Ντουμπάι έχει γίνει στόχος ιρανικών πυραύλων και drones. Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον πανικό των πελατών μετά από έναν δυνατό κρότο, ο οποίος αρχικά εκλαμβάνεται ως έκρηξη από τα πλήγματα.

Σύμφωνα με αναφορές, τελικά ο κρότος προερχόταν από το παραδοσιακό «κανόνι του ιφτάρ», που σηματοδοτεί την ώρα κατά την οποία οι πιστοί μπορούν να σπάσουν τη νηστεία κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Δείτε το βίντεο

Tourists dining at a restaurant in Dubai fled in panic after mistaking the sound of the iftar cannon for a missile attack. pic.twitter.com/pyoQ3wyoJw — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, ενώ οι τουρίστες και οι πολίτες συνεχίζουν να δείχνουν μεγάλη προσοχή σε κάθε δυνατό ή ασυνήθιστο ήχο.