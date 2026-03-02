Η Μαρία Θεοχάρη, κάτοικος Ντουμπάι, περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μετά τους συνεχείς κρότους και τις αναφορές για επιθέσεις. Όπως ανέφερε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και τόνισε ότι δεν πρέπει να προχωρούν σε υπερβολικές δηλώσεις όσοι βρίσκονται στο σημείο, καθώς το Ντουμπάι «ούτε βομβαρδίζεται, ούτε καταστρέφεται ολοκληρωτικά».

«Έχουμε ακούσει εξωφρενικά πράγματα. Η κατάσταση είναι όντως πρωτόγνωρη. Ακούμε αναχαιτίσεις και αεροπλάνα να περνούν από πάνω μας, αλλά δεν κινδυνεύουμε», είπε η Μαρία Θεοχάρη.

«Η κυβέρνηση εδώ είναι πολύ ενημερωμένη και η ανταπόκρισή της είναι γρήγορη και άμεση», δήλωσε επίσης στον ΑΝΤ1, ενώ αναφέρθηκε και σε μήνυμα με οδηγίες που έλαβαν.

Παράλληλα, τόνισε πως ακούγονται υπερβολές από κάποιους που θέλουν να τραβήξουν προσοχή «για λίγα likes», όπως είπε, και να γίνουν γνωστοί. «Πέρα από κάποια “μπαμ” που ακούστηκαν χθες, η ημέρα ήταν σε γενικές γραμμές πολύ ήρεμη», τόνισε.

Για την κατάσταση που επικρατεί στα καταστήματα της περιοχής είπε πως «υπήρξαν κάποιες ελλείψεις σε βασικά προϊόντα, όμως εγώ πήρα τα απαραίτητα, γιατί η κυβέρνηση μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν γενικευμένες ελλείψεις».

Τέλος, όπως είπε, αυτό που προβληματίζει είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει οργάνωση στην ελληνική πρεσβεία, καθώς αρχικά δεν γνώριζε πόσοι Έλληνες βρίσκονται στην περιοχή.

«Πετάχτηκα τα ξημερώματα από έντονο κρότο. Σείστηκε όλο το σπίτι»

Από την πλευρά της, η Άντζελα Παντελή, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε χαρακτηριστικά για την κατάσταση που επικρατεί: «Πριν από 20 λεπτά ξύπνησα από έναν πολύ δυνατό κρότο. Σείστηκε ολόκληρο το σπίτι. Πετάχτηκα από το κρεβάτι και κοίταξα τον ουρανό, αλλά δεν είδα λάμψη. Προφανώς έγινε σε άλλη περιοχή», σημειώνει.

Όπως είπε, συμμετέχει σε WhatsApp γκρουπ Ελλήνων κατοίκων του Ντουμπάι, με περίπου 350 μέλη. «Όλοι από διαφορετικές περιοχές έλεγαν ότι άκουσαν δυνατούς κρότους. Υπάρχει ανησυχία, λογικό, αλλά προς το παρόν η ζωή κυλάει κανονικά. Ο κόσμος πάει στη δουλειά του, οι επιχειρήσεις λειτουργούν», εξηγεί.

Οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέδωσαν σύσταση για τηλεργασία, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. «Ενθαρρύνουν την τηλεργασία, εκτός αν η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη, όπως σε νοσοκομεία», είπε η κ. Παντελή.

Η ίδια, που ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Ντουμπάι και είχε επιστρέψει στο εμιράτο πριν από τρεις εβδομάδες, εξέφρασε την ανησυχία της για τις εξελίξεις. «Δεν είχα σκοπό να φύγω. Αλλά σε τέτοιες καταστάσεις κανείς δεν θέλει να βρίσκεται εδώ. Αν υπάρξει δυνατότητα επαναπατρισμού, φυσικά θα το σκεφτώ», λέει.

Παρά τις ανησυχίες, δεν επικρατεί πανικός μεταξύ των Ελλήνων, υποστηρίζει. «Δεν βλέπω φρενίτιδα στο γκρουπ. Συζητάμε τι συμβαίνει και ανταλλάσσουμε έγκυρες πληροφορίες, γιατί υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση», τονίζει.

«Βάλαμε τα στοιχεία μας στο site της πρεσβείας. Από το υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Δεν μας έχουν αφήσει μόνους μας».

Σε ερώτηση για επιθέσεις που δεν ανακοινώνονται για λόγους πρεστίζ, η ίδια εμφανίστηκε επιφυλακτική. «Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Υπάρχουν πολλά fake news και η κυβέρνηση εδώ ενθαρρύνει να μην διαδίδονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γιατί προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία», υποστηρίζει και καταλήγει:

«Μέχρι στιγμής νιώθω πολύ ασφαλής. Τα Εμιράτα έχουν αποδείξει ότι αντιδρούν οργανωμένα. Το περιστατικό στο αεροδρόμιο ή σε κάποια resorts ήταν μικρό, αλλά τους έκανε πιο προσεκτικούς».