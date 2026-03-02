Ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ανοίγει ένα νέο, αχαρτογράφητο κεφάλαιο για το Ιράν. Για πρώτη φορά μετά το 1989, όταν την ηγεσία ανέλαβε ο ίδιος διαδεχόμενος τον Ρουχολάχ Χομεϊνί, η Ισλαμική Δημοκρατία καλείται να διαχειριστεί μια διαδοχή υπό συνθήκες βαθιάς εσωτερικής πίεσης και γεωπολιτικής έντασης.

Θεσμικά, η επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη ανήκει στη Συνέλευση των Ειδικών. Στην πράξη, ωστόσο, η απόφαση θα είναι αποτέλεσμα ισορροπιών μεταξύ του ανώτατου κλήρου, των Φρουρών της Επανάστασης και των βασικών κέντρων εξουσίας που διαμορφώνουν το ιρανικό σύστημα.

Ο «φυσικός διάδοχος» που δεν υπάρχει πια

Μέχρι τον Μάιο του 2024, ο επικρατέστερος υποψήφιος θεωρούνταν ο τότε πρόεδρος, Εμπραχίμ Ραϊσί. Σκληροπυρηνικός κληρικός, με βαθιές διασυνδέσεις στο θρησκευτικό κατεστημένο και σε στενή σχέση με τον μηχανισμό ασφαλείας, ο Ραϊσί φερόταν ως πρόσωπο κοινής αποδοχής για το σύστημα. Ο θάνατός του σε συντριβή ελικοπτέρου ανέτρεψε τα δεδομένα, αφήνοντας πίσω ένα εμφανές κενό.

Έκτοτε, δεν έχει αναδειχτεί πρόσωπο με αντίστοιχο πολιτικό βάρος και συναίνεση.

Συχνά στο παρασκήνιο αναφέρεται ο δεύτερος γιος του εκλιπόντος ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Θεωρείται ότι διαθέτει επιρροή σε κύκλους των Φρουρών της Επανάστασης και του στενού πυρήνα εξουσίας.

Ωστόσο, μια ενδεχόμενη «κληρονομική» διαδοχή προκαλεί αντιδράσεις, καθώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προσεγγίζει μοντέλα δυναστικής εξουσίας.

Οι κληρικοί του συστήματος

Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται είναι και ανώτατοι κληρικοί με θεσμικό ρόλο, όπως ο Αγιατολάχ Αλιρεζά Αραφί, ο οποίος συμμετέχει σε κορυφαία όργανα του συστήματος και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το θρησκευτικό και εκπαιδευτικό κατεστημένο.

Παρότι δεν διαθέτει ευρεία λαϊκή αναγνωρισιμότητα, θεωρείται πρόσωπο αποδεκτό εντός των θεσμών.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η επόμενη επιλογή θα αφορά έναν ισχυρό, μονοπρόσωπο ηγέτη -κατά το πρότυπο Χαμενεΐ- ή αν θα αναζητηθεί μια πιο συλλογική μορφή ηγεσίας, με ενισχυμένο ρόλο συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί εσωτερική ισορροπία, σύμφωνα με την Washington Post.