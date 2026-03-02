Η Ελβετία απηύθυνε έκκληση χθες Κυριακή 1/3 να υπάρξει επιστροφή στη διπλωματία, τη στιγμή που μαινόταν πόλεμος σ’ όλη τη Μέση Ανατολή, μόλις τρεις ημέρες μετά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στη Γενεύη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Όλα τα μέρη πρέπει να προστατεύσουν τους αμάχους και τις πολιτικές υποδομές, να αποκλιμακώσουν αμέσως και να επιστρέψουν στη διπλωματία», έκρινε μέσω X ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

Εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και των αντιποίνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον χωρών στον Κόλπο και του Ισραήλ, η Ελβετία «καλεί να τηρηθεί πλήρως το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», επέμεινε ο κ. Παρμελέν.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη διεξήγαγαν την περασμένη εβδομάδα στην Ελβετία έμμεσες διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με το σουλτανάτο του Ομάν, που μεσολαβούσε, να κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο» στις συνομιλίες. Λίγα 24ωρα αργότερα, η διπλωματική φάση αυτή μοιάζει μακρινό παρελθόν.

Ο Ελβετός πρόεδρος Παρμελέν, που επισκέφθηκε το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ τον Φεβρουάριο, σημείωσε ότι συνομίλησε χθες με τον πρόεδρο των Εμιράτων και τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ για την ανάγκη να «αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιφέρειας».

Η Ελβετία είχε ήδη δηλώσει προχθές Σάββατο «έτοιμη να υποστηρίξει κάθε διπλωματική διαδικασία που θα οδηγούσε σε αποκλιμάκωση και επάνοδο στον διάλογο».

Το ουδέτερο ευρωπαϊκό κράτος διαδραματίζει για δεκαετίες καίριο ρόλο στις — άτυπες — σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Αντιπροσωπεύει, άλλωστε, τα αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράν μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων που αποφάσισε η Ουάσιγκτον το 1980, μετά την κρίση των ομήρων, έναν χρόνο μετά την ισλαμική επανάσταση.

Ως «προστάτιδα δύναμη» η Ελβετία επέτρεψε οι δύο χώρες, ορκισμένοι εχθροί, να διατηρήσουν διπλωματικές και προξενικές επαφές — έστω a minima.