«Υπάρχει μια φυσιολογική άνοδος των τιμών η οποία καταγράφεται στα ταμπλό των πρατηρίων. Δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό», ανέφερε ο πρόεδρος των βενζινοπωλών, Νίκος Παπαγεωργίου, αναφορικά με τις εξελίξεις στην αγορά, έπειτα από τους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Ο ίδιος μιλώντας τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» τόνισε: «Η αγορά η δική μας είναι διασφαλισμένη, δηλαδή η έννοια της ελεύθερης οικονομίας λειτουργεί και ο ανταγωνισμός απόλυτα, διότι είμαστε πολλά πρατήρια σε πολλούς δρόμους, οπότε ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει και να καταλάβει αν κάποιος τον ξεγελάει ή όχι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια φυσιολογική αύξηση η οποία έρχεται από τις αρχές του έτους».

«Έχουμε πει στο παρελθόν ότι οι αγορές προεξοφλούν το καλό ή το κακό νέο. Υπάρχει μια αύξηση λοιπόν, περιμένοντας οι αγορές ότι κάτι θα συμβεί στην περιοχή του Κόλπου, είχαν μια άνοδο της τάξης του 6, 7, 8, 10% φτάσαμε την τελευταία εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι από τις αρχές του έτους, ενώ τα διυλιστήρια πουλούσαν 8-9 λεπτά πιο φθηνά της βενζίνες και 10-11 λεπτά πιο φθηνά το πετρέλαιο, δηλαδή είχαμε μια άνοδο της τάξης αυτού του μεγέθους, η οποία σιγά-σιγά θα αποτυπώνεται στα πρατήρια τις επόμενες μέρες, γιατί φαίνεται ότι λειτουργεί μεσοπρόθεσμα αυτή η πολεμική σύρραξη για τις αγορές. Ενώ στην αρχή περιμέναμε ότι θα ήταν κάτι βραχυπρόθεσμο, κάτι πολύ σύντομο, φαίνεται ότι θα έχει μια μικρή διάρκεια, μια μέση διάρκεια», σημείωσε.

Στη συνέχεια, όπως υπογράμμισε ο ίδιος: «Πριν από 15 μέρες μέση τιμή πανελλαδικά ήταν 1 ευρώ και 72 λεπτά το λίτρο. Σήμερα είναι στο 1 ευρώ και 76 λεπτά το λίτρο. Θα ενημερωθείτε με δελτία τιμών μετά το μεσημέρι. Καλό είναι οι έλεγχοι να κατευθυνθούν προς τα ελληνικά διυλιστήρια, το τι πωλούν, και όχι στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων πουλούν αυτά που τους δίνουν τα ελληνικά διυλιστήρια, δεν τα παράγουν τα καύσιμα. Οι αγορές προεξόφλησαν αυτό το χτύπημα την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε μια συνολική άνοδο της τάξης του 6-7%. Σήμερα άνοιξαν τα χρηματιστήρια, από το βράδυ τα παρακολουθούμε, κάνανε ένα λίμιτ απ (limit up) στα 10-11% και τώρα έχουν πέσει, έχουν εξομαλυνθεί περίπου στο 6% οι αυξήσεις. Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε ισορροπία πέριξ αυτών των τιμών. Δεν φαίνεται κάτι άλλο. Οι αγορές αντιδρούν με ψυχραιμία. Εκτός αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Ένα στα πέντε πλοία που διακινούν πετρέλαιο προς την Ευρώπη, που μεταφέρουν πετρέλαιο προς την Ευρώπη, περνούν απ’ τα στενά του Ορμούζ».