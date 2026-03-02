Αμερικανικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι πιλότοι ενεργοποίησαν τα αερόστατα ασφαλείας και διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά ενώ το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ.

BREAKING: A U.S. fighter jet has crashed in Kuwait. pic.twitter.com/W6Mgim47iO — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026