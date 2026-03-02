Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) θα δουν φέτος τον ΕΝΦΙΑ να διπλασιάζεται για τις κατοικίες που παραμένουν κλειστές στα χαρτοφυλάκιά τους. Η προσαύξηση 100% αφορά ακίνητα που δεν μισθώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, ενώ η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα καθορίζει τα κριτήρια εφαρμογής και τη διαδικασία διόρθωσης σε περιπτώσεις λάθους.

Σύμφωνα με την απόφαση, η προσαύξηση επιβάλλεται σε δικαιώματα επί κατοικιών που ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα, αγοραστές και διαχειριστές πιστώσεων, καθώς και σε συνδεδεμένα με αυτούς νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Αφορά αποκλειστικά ακίνητα που δηλώνονται στο Ε9 ως «Κατοικία/Διαμέρισμα» ή «Μονοκατοικία» και υπολογίζεται επί του κύριου φόρου ΕΝΦΙΑ.

Εξαιρέσεις

Δεν επιβάλλεται η προσαύξηση στις περιπτώσεις όπου το ακίνητο έχει δηλωθεί ως μισθωμένο για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο προηγούμενο έτος.

Η διαδικασία

Με βάση την απόφαση: