Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) θα δουν φέτος τον ΕΝΦΙΑ να διπλασιάζεται για τις κατοικίες που παραμένουν κλειστές στα χαρτοφυλάκιά τους. Η προσαύξηση 100% αφορά ακίνητα που δεν μισθώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, ενώ η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα καθορίζει τα κριτήρια εφαρμογής και τη διαδικασία διόρθωσης σε περιπτώσεις λάθους.
Σύμφωνα με την απόφαση, η προσαύξηση επιβάλλεται σε δικαιώματα επί κατοικιών που ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα, αγοραστές και διαχειριστές πιστώσεων, καθώς και σε συνδεδεμένα με αυτούς νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Αφορά αποκλειστικά ακίνητα που δηλώνονται στο Ε9 ως «Κατοικία/Διαμέρισμα» ή «Μονοκατοικία» και υπολογίζεται επί του κύριου φόρου ΕΝΦΙΑ.
Εξαιρέσεις
Δεν επιβάλλεται η προσαύξηση στις περιπτώσεις όπου το ακίνητο έχει δηλωθεί ως μισθωμένο για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο προηγούμενο έτος.
Η διαδικασία
Με βάση την απόφαση:
- Χορηγούνται στην ΑΑΔΕ, κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του Διοικητή, τα στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, των αγοραστών και των διαχειριστών πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια εποπτική αρχή.
- Τα στοιχεία των μισθωμένων ακινήτων αντλούνται από τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ. Ειδικά για το έτος 2026, τα στοιχεία των μισθωμένων ακινήτων για τουλάχιστον 6 μήνες εντός του 2025, δύνανται να διαβιβάζονται, έως σήμερα 2 Μαρτίου 2026, από τους υπόχρεους στην ΑΑΔΕ, με υποχρεωτική αναγραφή ΑΦΜ, ΑΤΑΚ και προαιρετικά του Αριθμού Καταχώρισης Μισθωτηρίου.
- Η προσαύξηση υπολογίζεται αυτόματα με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.
- Σε περίπτωση που η φορολογική διοίκηση λάβει μεταγενέστερα πληροφορίες που δείχνουν ότι έπρεπε να επιβληθεί προσαύξηση σε κάποιο ακίνητο, προχωρά σε νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ, εκδίδει νέα πράξη προσδιορισμού φόρου και την κοινοποιεί στον φορολογούμενο.
- Στην περίπτωση που έχει υπολογιστεί προσαύξηση στον ΕΝΦΙΑ για κάποιο ακίνητο ενώ δεν έπρεπε, ζητείται επανέλεγχος και επανεκκαθάριση του φόρου. Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, η ΑΑΔΕ εκδίδει νέα πράξη ΕΝΦΙΑ, ενώ εάν απορριφθεί, εκδίδεται πράξη απόρριψης, όπου αναγράφεται ο λόγος που απορρίφθηκε.