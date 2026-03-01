Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.
Οι διασώστες “παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών και σε πέντε ακόμη ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί ελαφρά“, σύμφωνα με ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού αντίστοιχου Ερυθρού Σταυρού.
Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες μετά τις πιθανές πτώσεις “συντριμμιών από αναχαιτίσεις” σε διάφορα μέρη.
❗️🇮🇷⚔️🇮🇱🇺🇸 – An Iranian ballistic missile struck the Jerusalem area tonight. Israeli air defenses intercepted several incoming missiles, but at least one reached the ground.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 1, 2026
According to a revised report from Magen David Adom (Israel's emergency medical service), three people… pic.twitter.com/dHN6R7AoJd